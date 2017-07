gb 24. Juli 2017 Artikel teilen





Zimmis Grätsche – Episode 47

Der böse Wolf

Zimmis Grätsche. Der böse Wolf, der VfL Wolfsburg, schlug zu, zerfleischte die SG Dynamo Dresden in nicht einmal 20 Minuten – das tat weh. Die letzte Generalprobe vor dem ersten Spiel der neuen Bundesligasaison ging in die Hose. Wie sieht das Lumpi? Wie muss sich die Mannschaft vorbereiten, damit das nächste Spiel ein Erfolg wird? Auch an den Nachwuchs wird gedacht, denn als Dynamo-Fan wird man geboren. Oder? Die nächste Grätsche gibt es nach dem nächsten Heimspiel am 30. Juli. Natürlich auf dem Kanal des WochenKuriers: ABONNIEREN! Produktion: Johannes Fiolka