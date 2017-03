gb 13. März 2017 Artikel teilen





Zimmis Grätsche – Episode 34

Würziger Sieg in Würzburg

Zimmis Grätsche. Am 11. Februar 2017 gewinnt Dynamo Dresden in Würzburg – ein würziger Sieg in Würzburg. Genau aus diesem Grund ist Zimmis Grätsche diesmal auf der KULINARIA & VINUM in Dresden. Was hat gutes Essen und ein Sieg in Würzburg gemeinsam? Wie geht es für Stefan Kutschke in Dresden weiter? Und was hat Ulf Kirsten zu sagen? Die nächste Grätsche kommt am 19. Februar 2017. Natürlich auf dem Kanal des WochenKuriers: ABONNIEREN! Produktion: Johannes Fiolka & Pat Naumann