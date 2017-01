gb 16. Januar 2017 Artikel teilen





Zimmis Grätsche – Episode 26

Mannschaft des Jahres

Zimmis Grätsche. Weihnachten und Silvester sind überstanden. Der über die Feiertage angegessene Speck verschwindet so langsam. Und Zimmis Grätsche ist zurück aus der Pause. Dynamo Dresden hat sich als Mannschaft des Jahres aus der Pause zurückgemeldet. Die Sächsische Sportgala hielt die ein oder andere Überraschung parat - auf dem Buffet waren keine Bullenköpfe zu finden. Was es damit auf sich hat? Die Antwort gibt es in der Grätsche. Unter anderem mit Andreas Ritter und Marc Huster. Die nächste Grätsche kommt am 19. Januar. Natürlich auf dem Kanal des Wochenkuriers: ABONNIEREN! Produktion: Johannes Fiolka und Pat Naumann