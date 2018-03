Was kann ich werden?

Nach der Schulzeit starten in jedem Jahr Tausende Mädchen und Jungen in ihre Lehr­zeit. Doch bis sie sich für einen Beruf entschieden haben, vergehen Monate der intensiven Vorbe­reitung. In dieser Zeit erkunden die jungen Leute ihre Interessen und Fähig­keiten und suchen einen Beruf, in dem sie diese am besten einbringen können. Die Frage: Welche Be­rufe es in der Region gibt und was man braucht, um sie zu erlernen, wollen wir an dieser Stelle in den kommen­den Wochen beantworten und eine kleine Hilfe anbieten. Wir stellen die Berufe unserer Partner vor und prä­sentieren so konkrete Ausbildungsangebote aus dem Landkreis. Die Chan­cen auf dem Aus­bildungsmarkt stehen derzeit gut. Viele Unternehmen in der Region wollen eige­ne Fachkräfte ausbilden, um ihre Unternehmenszukunft zu sichern. So können auch Firmen, die noch in letzter Minute einen Azubi suchen, diese Plattform nutzen und ihr Angebot unterbreiten. Gern stellen wir auch Ihren Azubi im Onlineteil des WochenKu­rier vor. Einen Steckbrief mit allen wichtigen An­gaben für die Azubiwahl sowie alle Informationen zur Aktion »Wir bilden regional aus« auch online unter: www.wochenkurier.info/wir-bilden-aus