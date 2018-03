Spannende Berufe mit guten Perspektiven

Büro- und Einzelhan­delskaufleute, Kfz-Mechatroniker und Industriemechaniker: Die Hitliste der beliebtesten Ausbildungsberufe liest sich seit Jahren gleich. Das Re­sultat sind einerseits wenige freie Ausbildungsstellen und andererseits eine enorm hohe Zahl Absolventen, die sich auf dem Arbeitsmarkt Konkurrenz machen. Es lohnt sich, Lücken zu suchen, um einen Ausbil­dungsberuf zu finden, der individuellen Interessen ent­spricht, Freude macht und gleichzeitig die Chancen auf eine Anstellung erhöht.

Ingenieure etwa haben gute Perspektiven. Elektroniker/innen für Betriebstechnik, Mechatroniker oder Techni­sche Systemplaner werden in Zukunft gesucht sein, wie auch Experten in der IT. Zu diesen zählen beispiels­weise Fachinformatiker, Informatikkaufleute und Mathematisch-technische Softwareentwickler. Auch Berufe in der che­misch-pharmazeutischen und in der Lebensmittel­branche werden in Zukunft gefragt sein. Zu ihnen zählen unter anderem Chemielabo­ranten, Lebensmitteltechni­ker und Pharmakanten. Schließlich können sich Schulabgänger die zukünfti­ge Bevölkerungsentwicklung zunutze machen. Unsere Ge­sellschaft wird immer älter werden, deshalb werden im Pflege- und Gesundheitsbe­reich viele Stellen entstehen und mit ihnen ein hoher Personalbedarf. Unter den zukunftsweisenden Ausbil­dungsberufen finden sich unter anderem Altenpfleger, Zahntechniker, Augenopti­ker, Hörakustiker und vor allen Dingen Gesundheits- und Krankenpfleger. Vor all diesen Überlegungen steht aber die Frage nach den persönlichen Interessen.

Wer ausschließlich wegen guter Zukunftsaussichten ei­nen Beruf wählt, der seinen Neigungen nicht entspricht, übt möglicherweise dann eine Tätigkeit aus, die wenig Freude bereitet. Diese Freu­de aber ist die Grundlage für ein dauerhaft motivierendes und erfolgreiches Berufsle­ben – und sollte deshalb an oberster Stelle des Anforde­rungsprofils stehen.

Partner für Ausbildung:

Handwerkskammer Cottbus:

www.hwk-cottbus.de sowie https://hand­werk.de/berufechecker und www.hwk-cottbus.de/lehrstellen

Ansprechpartner für Betriebe: Tel. (0355) 7835-158

Ansprechpartner für Schüler: Tel. (0355) 7835-144

Industrie- und Handelskammer Cottbus:

www.cottbus.ihk.de/

Ziel­gruppe-Azubi-und-Aus­bildungsbetriebe: www.ihk-lehrstellenboerse.de

Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster mbH:

www.rwfg-ee.de

Agentur für Arbeit:

www.arbeitsagentur.de