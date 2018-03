Berufsbilder

Der Medientechnologe für Druck

Der anerkannte Ausbil­dungsberuf zum Medien­technologen Druck (m/w) wird in drei Jahren erlernt. Einsatzgebiet sind in erster Linie Druckereien. Die Azubis lernen, mit verschiedenen Maschinen und Verfahren Drucker­zeugnisse herzustellen, bei­spielsweise Werbedrucksa­chen, Zeitungen, Magazine, Bücher, Verpackungen oder Tapeten. Sie analysieren die Druckaufträge auf tech­nische Machbarkeit und prüfen, ob die gelieferten Druckdaten verwendbar sind. Weiter planen sie den Arbeitsablauf, überprüfen Druckformen, die sie zum Teil auch selbst herstellen, oder bereiten Daten für di­gitale Druckverfahren vor. Wenn die Druckma­schinen eingerichtet sind, erstellen die Medientech­nologen Probedrucke, die den Kunden zur Abnahme vorgelegt werden. Wäh­rend des weiteren meist automatisierten Druckvor­ganges überwachen sie die Genauigkeit des Drucks und die Farbdosierung, um eine gleichbleibend gute Qualität zu sichern. Nach dem Veredeln des Drucks wird das Endprodukt durch Schneiden, Falzen oder Binden fertiggestellt. Nach dem Druck reinigen und prüfen die Maschinen. Benötigt wird mindes­tens ein Hauptschulab­schluss.

Der Industriemechaniker

In 3,5 Jahren kann man den anerkannten Aus­bildungsberuf des Indus­triemechanikers (m/w) erlernen. Industriemechaniker sor­gen dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. Sie stellen Geräteteile, Maschi­nenbauteile und -gruppen her und montieren diese zu Maschinen und techni­schen Systemen. Anschlie­ßend richten sie diese ein, nehmen sie in Betrieb und prüfen ihre Funktionen. Zu ihren Aufgaben gehören zudem die Wartung und die Instandhaltung der Anlagen. Sie ermitteln Stö­rungsursachen, bestellen Ersatzteile oder fertigen sie selbst an und füh­ren Reparaturen aus. Nach Abschluss von Montage- und Prüfarbeiten wei­sen sie Kollegen oder Kunden in die Bedienung und Handhabung der produzierten Anlagen ein. Industriemechaniker fin­den ihre Beschäftigung in nahezu allen technischen Unternehmen der industri­ellen Wirtschaftszweige. Die meisten Azubis die­ses Ausbildungsberufes haben einen Realschulab­schluss. Aber auch Haupt­schüler oder Schüler ohne Abschluss haben eine Chance, wenn sie praktisch überzeugen können und bereit sind eventuelle Lü­cken der Schulbildung in der Lehre aufzuholen. Artverwandte Berufe finden sich im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Feinmechanik und im Werkzeugbau.

Der Beruf des Altenpfleger

Nach einem mittleren Bildungsab­schluss haben die Absol­venten der 10. Klasse nach drei Jahren an der Berufs­fachschule den Beruf des Altenpflegers (m/w) erlernt. Altenpfleger pflegen, betreuen und beraten hilfsbedürftige ältere Men­schen. Dabei unterstützen sie diese bei Verrichtung des täglichen Lebens, etwa bei der Körperpflege, beim Essen oder beim Anziehen. Sie sprechen mit ihnen über persönliche Angele­genheiten, motivieren sie zu aktiver Freizeitgestal­tung und begleiten sie bei Behördengängen oder bei Arztbesuchen. Vor allem bei der ambulanten Pflege arbeiten Altenpfleger auch mit Angehörigen zusam­men und unterweisen diese in Pflegetechniken. In der Behandlungspflege und Rehabilitation nehmen sie auch therapeutische und medizinisch-pflegerische Aufgaben wahr, zum Beispiel wechseln sie Ver­bände, führen Spülungen durch und verabreichen Medikamente nach ärztli­cher Verordnung. Altenpfleger finden Be­schäftigung in Altenwohn- und -pflegeheimen, bei ambulanten Altenpflege- und Altenbetreuungsdiens­ten, in geriatrischen und gerontopsychiatrischen Abteilungen von Kranken­häusern, in Hospizen und in Rehabilitationskliniken. Hauptschüler können sich zum Altenpflegehelfer (m/w) ausbilden lassen.