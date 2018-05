Der gemeinnützige Verein beschäftigt sich mit Artistik, sportlicher Bewegung und Tanz beschäftigt. Außerdem werden auch pädagogische Aspekte verfolgt, d.h. wir fördern den Gemeinschaftssinn,

spielerisch werden Aufgaben gelöst, es fließen allgemeinbildende Dinge mit ein, es werden Gruppenausflüge, Trainingswochenenden und Trainingslager veranstaltet. Des Weiteren fördern wir die Sinneswahrnehmung, die Körperwahrnehmung, die Kreativität und den Spaß am Auftritt.

Zur Zeit trainieren 14 Kinder zwischen 4 und 13 Jahren. Wir nehmen Kinder ab 3 Jahre an. Unsere Kinder kommen eher aus sozial schwächeren Familien und haben einen Migrationshintergrund. Training ist zwei Mal pro Woche (Mittwoch und Freitag, 16 bis 19 Uhr) in der Rappelkiste Coswig. Dabei wird die Grundausbildung in Artistik trainiert und die Shows eingeübt. Eigene Ideen von den Kindern sind erwünscht, werden gefördert und berücksichtigt. Der Spaß und die Freude stehen im Vordergrund, auch wenn mal nicht alles 100% funktioniert. Im vergangenen Jahr wurden ca. 70 Auftritte absolviert, dabei ging es bis nach Senftenberg. Hier in der Region nahmen wir an diversen Stadtfesten teil, z. B. Radeberg, Dresden, Riesa, Coswig und viele mehr.

Der Verein möchte mit dem Geld neue Kostüme (Kinder wachsen schnell), Requisiten, Bühnenbild

und Technik anschaffen. Wir würden uns über eine Starthilfe freuen, denn die Eltern leisten zusätzlich zum Beitrag noch so einiges (Fahrten zu Auftritten, diverse Dinge privat kaufen, Unkosten bei Ausflügen usw.). Die Schatzmeisterin, Katrin Kircheis, näht viele Kostüme oder ändert diese um. Ein großer Wunsch ist es einen eigenen Transportbus zu haben, um die Technik und einen Großteil der Kinder zu

transportieren. Der gesamte Vorstand arbeitet ehrenamtlich und ohne Bezahlung, so dass jeder Cent dem Verein zu Gute kommt und ein stabiles Fundament errichtet werden kann.

Die Arbeit am neuen Programm: „Kuddel muddel Rund um die Welt“ läuft auf Hochtouren, die Premiere soll am 27. Oktober in der Historischen Spitzgrundmühle Coswig stattfinden.