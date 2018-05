Neue Plätze müssen her

Mit Tom’s Tennisschule hat sich so auch ein Förderzentrum für Kinder und Jugendliche in Radebeul Ost an der Einsteinstr. 33 etabliert. Der Verein besteht seit mehr als 100 Jahren und hat derzeit ca. 120 Mitglieder, davon 40 Kinder und Jugendliche, aktive Spieler, die im Punktspielbetrieb aktiv sind.

Einige der Mitglieder, besonders ältere Sportfreunde, sind reine Freizeitspieler. Am Wettkampfbetrieb

nehmen zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften, vier Mannschaften des Jungsenioren-

und Seniorenbereiches, sowie sechs Mannschaften des Kinder- und Jugendbereiches in Spielgemeinschaft mit dem TSV Radebeul teil. Die Herren 50 spielen in der Oberliga, die Damen spielen in der zweithöchsten sächsischen Spielklasse, der Verbandsliga. Alle anderen Mannschaften spielen auf Bezirksebene.

Der Verein richtet jährlich die Sächsischen Senioren-, die Radebeuler Stadt- und noch Kinder- und Jugendmeisterschaften aus. Da die Plätze 1 und 2 dringend grunderneuert werden müssen, da würden wir uns als Verein über eine Zuwendung freuen.

Die Kosten betragen etwa 40 000 Euro, wobei ein Teil aus Beitragsgeldern finanziert wird.