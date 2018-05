Kennst Du Dich unter Tage aus?

Neuigkeiten vom HC Elbflorenz

Dresden. Daniel Zele verlässt den HC Elbflorenz im Sommer Daniel Zele wird den HC Elbflorenz zum 1. Juli verlassen. Der 26-jährige gebürtige Ungar, der zuvor bereits in Groß-Bieberau und Hermsdorf aktiv war wechselt nach dieser Spielzeit elbabwärts zum sachsen-anhaltinischen Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV 06. HC Elbflorenz bis Saisonende ohne Henning Quade Nach der Hiobsbotschaft am vergangenen Sonntagabend (29. April) von Nils Kretschmers schwerer Verletzung muss der HC Elbflorenz den nächsten Rückschlag hinnehmen. Kreisläufer Henning Quade musste sich am Mittwoch, 2. Mai, einer Knieoperation unterziehen und fällt bis Ende der Saison aus. Quade hatte sich bereits angeschlagen die letzten Spiele aufopferungsvoll in den Dienst der Mannschaft gestellt. (pm)