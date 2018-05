Der Kinderferienlagerverein

Der Verein hat zehn Mitglieder und 15 Fördermitglieder, die die Projekte des Vereins unterstützen. Die Mitglieder und Fördermitglieder sind ehrenamtlich in den Projekten tätig.

Am Projekt: „Werkstatt Modelleisenbahn mit Grundschülern/innen“ an zwei Grundschulen nehmen 34 Kinder teil. Schüler, die vor Jahren in der 2. Klasse in das Projekt kamen, sind inzwischen in der Oberschule bzw. im Gymnasium und sind weiterhin eifrig dabei. Sie haben erkannt, dass sie sich in diesem Projekt gut auf einen handwerklichen Beruf bzw. für ein technisches Studium vorbereiten können.

Jedes Jahr kommen neue Schüler ab der 2. Klasse dazu. Das soll weiter ausgebaut werden, doch dafür reichen die finanziellen Mittel des Vereins nicht. Wer sich schon mal mit der Finanzierung einer Modelleisenbahn vertraut gemacht oder in einen Modelleisenbahnkatalog hineingeschaut hat, weiß welche Kosten mit einem derartigen Projekt verbunden sind.

Für weitere Anschaffungen in diesem Projekt benötigen wir 800 bis 1000 Euro. Unsere Projekte erhalten keine Fördermittel. Sie finanzieren sich vorwiegend durch ehrenamtliche Arbeit, über Zuwendungen, Sach- u. Geldspenden. Diese werden auch benötigt, um weiterhin sozial verträgliche Teilnehmergebühren zu erheben und Einzelfallhilfe zu leisten.