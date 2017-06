Friedrich fordert mehr Optimismus

na, war zwischendurch ganz schön heiß, was? Mich stört das ja nicht unbedingt, aber wenn mich dann wegen der Hitze weniger Menschen ersteigen und bestaunen, bin ich schon traurig… Naja, zum Tag der Sachsen gibt es ja schönes Wetter, aber eben nicht zu heißes – ich hab doch ein Abkommen mit dem Wettergott. Ihr wisst doch: „Und der Wettergott kriegt ein Porter…“ Das Lied zum Tag der Sachsen, dämmert’s?

Als ich neulich mal wieder meine Lauscher auf Volksmeinung gestellt hatte, hörte ich Gebrabbel und Gesabbel zum Tag der Sachsen… etwa so: „Das klappt nie! Die haben sich übernommen! Ein Chaos wird das sein…“ Und und und. Ich geb euch jetzt mal einen gusseisernen Rat: Könnt ihr Menschlein euch nicht einfach freuen, dass es hier am Rand von Sachsen und auch von Deutschland endlich mal was Großes gibt?