Geschichtenmobil auf Europatour zu Gast in Kerkwitz

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation schickt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ein Geschichtenmobil von November 2016 bis Mai 2017 auf den Europäischen Stationenweg. In 68 europäischen Orten aus 19 Ländern werden Geschichten und Erfahrungen, die mit der Reformation in Verbindung zu bringen sind, gesammelt und zur Weltausstellung in die Lutherstadt Wittenberg gebracht. Als einziges deutsches Dorf in der Riege der großen Städte wie London, Liverpool, Malmö, Venedig, Prag, Riga, Graz, Bern, Eisenach, Berlin oder Bremen wird das Geschichtenmobil in Kerkwitz zu Gast sein. Eine kleine Sensation, welche die Gemeindeglieder der evangelischen Kirche Region Guben mit Stolz erfüllt.

Der Leitgedanke für Kerkwitz lautet:

„energie (ver)wenden - reformation heute“

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. So fertigen zum Beispiel Schüler der Friedensschule Guben Verzierungen für das Kerkwitzer Stationentor gemeinsam mit dem Künstler Ryszard Zajac an. Am 7. Mai werden die Elemente am Tor in Kerkwitz angebracht.

Am Sonntag 7. Mai, richten die Christen einen kleinen Kirchentag für die Lausitz in Kerkwitz aus.

Er beginnt um 14 Uhr mit einem deutsch-wendischen Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche unter der Leitung von Generalsuperintendent Martin Herche und Superintendentin Ulrike Menzel. Von 15 bis 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen für alle Besucher. Zeitgleich findet eine Gesprächsrunde zur Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz statt. Thema: „Wie weiter in der Lausitz?“ Um 17 Uhr schließt sich ein Reformationskonzert in der Gustav-Adolf-Kirche an. Kreiskantor Peter Wingrich wird es mit einem Projektchor bestehend aus 80 Sängern aus dem ganzen Kirchenkreis gestalten. Gegen 17:45 Uhr spricht Generalsuperintendent Martin Herche das Schlussgebet.



Am Mittwoch, 10. Mai, erreicht das Geschichtenmobil Kerkwitz. Bischof Dr. Martin Dröge, Landrat Harald Alterkrüger und weitere Vertreter aus Kirche und Politik werden um 18 Uhr die Begrüßung vor der Kirche vornehmen. (Die Teilnahme des Ministerpräsidenten ist angefragt.)

Das Bläserensemble der Städtischen Musikschule Johan Crüger Guben unter der Leitung von Andreas Zach begleitet diesen Abend musikalisch. Das Geschichtenmobil öffnet auf dem Sportplatz für alle Interessierten seine Türen, um die bis dahin in 63 Stationen gesammelten Geschichten zu präsentieren. Stärken können sich die Besucher am Imbissstand auf dem Sportplatz oder im „Dorfkrug“.



Der Donnerstag, 11. Mai, ist der Hauptfesttag.

9.30–21 Uhr Möglichkeit zur Besichtigung des „Geschichtenmobiles“.

Im Innern des Mobiles können Videos zu den bereits angefahrenen Stationsorten angeschaut und Geschichten gelesen werden. Die Besucher erfahren etwas über den Weg des Mobils durch Europa und können eigene Reformationsgeschichten erzählen.

„10 Jahre Leben mit der Braunkohle“ Ausstellung auf dem Sportplatz

„65 Jahre Gustav-Adolf-Kirche“ Ausstellung in der Kirche

(Die Kerkwitzer Kirche wurde am 2. Juni 1952 als erster Kirchenneubau in der DDR geweiht. An der Weihung durch Bischof D. Dr. Otto Dibelius nahmen mehr als 3000 Menschen teil!)

Außerdem Offene Dorfkirche in Atterwasch

9.30–14 Uhr Schülerprojekttag zum Thema „Was ist Reformation?“ an verschiedenen Stationen in Kerkwitz

10 Uhr Aufführung eines Reformations-Musicals im Festzelt auf dem Sportplatz: das Musical heißt „Alles Liebe, Martin Luther“ von Miriam Küllmer-Vogt und Fabian Vogt. Es ist ein gemeinsames Projekt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schleife und der Evangelischen Kirchengemeinde Schleife

14.30-16.30 Uhr Zentraler Seniorennachmittag der KG Region Guben

17–18 Uhr offenes deutsch/wendisches Volksliedersingen im Zelt unter der Leitung von Pfarrer Ingold Kschenka mit den Chören aus Forst-Nossdorf, Jänschwalde, Grano/Pinnow und Atterwasch/Kerkwitz.

18.30 Uhr Bläser des Kirchenkreises spielen vor der Gustav-Adolf-Kirche

19 Uhr Ökumenische Andacht in der Gustav-Adolf-Kirche unter Beteiligung der Ev. KG Region Guben, der Katholischen Pfarrgemeinde, der Gemeinde zum Guten Hirten (SELK) und der Heilsarmee Guben

19.30-20.45 Uhr Geschichtenabend im Festzelt auf dem Sportplatz unter dem Leitgedanken -„energie (ver)wenden - reformation heute“-. Es moderiert Generalsuperintendent Martin Herche. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch das Zupfstreichorchester der Musikschule Guben.

Neben Geschichten aus der Zeit des Kerkwitzer Kirchbaus und der drohenden Abbaggerung werden Geschichten über Wandel und Neuanfang aus der ganzen Region erzählt. Die Kerkwitzer Geschichten werden an das Team vom Geschichtenmobil übergeben.

21 Uhr Ausklang mit Taizé-Andacht in der Gustav-Adolf-Kirche. Die Gustav-Adolf-Kirche in Kerkwitz sowie die Dorfkirche in Atterwasch laden den ganzen Tag zu Besichtigungen ein.

Ein Tisch mit Blumen, Samen und Pflanzen aus Kerkwitz und der Region unter dem Leitgedanken -„Kerkwitz blüht und grünt überall - energie (ver)wenden“- lädt zum Mitnehmen, Säen und Pflanzen im eigenen Garten oder auf öffentlichen Plätzen ein. Für das leibliche Wohl ist mit Verpflegungsständen rund um das Geschichtenmobil sowie im „Dorfkrug“ und im Dorfladen gesorgt. Neben den Verpflegungsständen werden auch Informationsstände den Festtag bereichern.



Freitag 12.Mai, Abfahrt des Geschichtenmobils

Ca. 10 Uhr Verabschiedung des Geschichtenmobiles nach Wroc?aw mit Reisesegen durch Frau Pfarrerin Ina Piatkowski und Vertreter des Gustav-Adolf-Werkes.