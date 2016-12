Weihnachtliche Stimmung bei der Spremberger Tafel

Bereits Wochen davor waren die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer mit den Vorbereitungen beschäftigt. In der Weihnachtswerkstatt wurden liebevoll für die kleinen und großen Gäste Präsente gepackt. Auch aus der Küche zogen immer wieder die herrlichen Düfte von Zimt, Anis, Kardamom, Piment und Nelken durch die Tafelräume. Alles was an Plätzchen und Stollen für die Kaffeetafel benötigt wurde, haben die Mitarbeiter in der Küche der Spremberger Tafel gebacken.

Die großen und kleinen Gäste wurden mit einer köstlichen Kaffeetafel begrüßt. Ein kleines Kulturprogramm und der Besuch des Weihnachtsmannes, der mit seinem großen Schlitten die Geschenke brachte, war ein besonderer Höhepunkt an diesem Tag. Für die Kinder war eine kleine Bastelecke aufgebaut, um die Zeit zwischen Kaffee und Abendbrot abwechslungsreicher und kurzweiliger zu gestalten. Mit einem gemeinsamen Abendbrot klang ein schöner unterhaltsamer Nachmittag aus. Ein herzliches Dankschön an alle fleißigen Helfer, Sponsoren und Förderer die bei den Vorbereitungen und der Durchführung zu dieser rundum gelungenen Tafelweihnachtsfeier beigetragen haben.

Die Spremberger Tafel wird vom Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. betreut. In diesem Jahr zog sie in neue Räume an der Ecke Gartenstraße/Kesselstraße.

(pm/jho)