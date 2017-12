Virtueller Spremberger Stadtrundgang geht online

Achtung Trickbetrüger weiter aktiv

Dresden. Gestern Nachmittag (13. Dezember) erhielt eine 82-Jährige einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn in Höhe von 28.000 Euro in Aussicht gestellt wurde. Als Gebühr müsse sie jedoch 1.000 Euro auf ein Konto einzahlen. Die Frau fiel nicht auf die Betrüger herein und verständigte die Polizei. (ml)