Teilnehmerrekord beim Kirschblütencup 2017

Eggerts Ostwind – Grenzkorrektur

Sachsen. Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Spoorendonk ist im Osten kaum bekannt. Obwohl sie eine Besonderheit bietet: Sie ist Dänin und als solche wohl die einzige Vertreterin ihrer Nationalität in einem hohen bundesdeutschen Staatsamt. Dies verdankt sie der Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland. Die ist, gemessen an der seit Jahrhunderten ziemlich stabilen sächsisch-böhmischen, ein Paradebeispiel für Veränderung. Mal verlief die Grenze an der Elbe, mal mitten durch Schleswig-Holstein und auch schon mal ungefähr 50 Kilometer nördlich von Flensburg. Erst seit 1920 stehen die Grenzsteine, wo sie heute stehen: zwischen Nord- und Südschleswig. Weshalb es den (dänischen) Südschleswigschen Wählerverband gibt, dessen Mitglied Frau Spoorendonk ist und ohne dessen drei Landtagsstimmen Rot-Grün in Kiel nicht regieren würde. Das aber könnte sich ändern: Denn eine Stütze der dänischen Regierung, die Volkspartei, verlangt neuerdings in Person ihres Vizechefs, Dänemarks Grenze solle wieder mitten durch Schleswig-Holstein verlaufen. Wie das zu erreichen sei, bleibt unklar. Beruhigend: Eine Panzerschlacht wird ausgeschlossen. Aber vielleicht gibt es eine Volksabstimmung? Immerhin könnten die deutschen Verehrer der dänischen Königin zumindest ins Grübeln kommen, ob sie nicht doch die Seite wechseln sollten. Und die zahlreichen Gegner des Bargeldes ohnehin. Die Dänen sind schließlich längst dabei, dasselbe abzuschaffen. Ihr Hans Eggert