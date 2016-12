Radfahrer verletzt

Spielautomat aufgebrochen

Am Dienstag wurde die Polizei über einen aufgebrochenen Spielautomaten in einer gewerblichen Einrichtung in der Jahnstraße in Welzow informiert. Unbekannte hatten es geschafft, die Geldkassette mit Münzgeld zu entwenden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Bargeld geklaut



Am Dienstagmittag gelangten Unbekannte in ein Büro in der Berliner Straße in Guben. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld in nicht genau bekannter Höhe und eine Handtasche. Die entleerte Kassette und die Tasche, aus der ein Ausweis und Geld fehlten, wurden später aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.