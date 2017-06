Gubener Badesaison kann starten

Der Schwimmbereich und Beckenkopf wurden baulich ertüchtigt und bis in diese Woche hinein die Wassertechnik in-stalliert sowie Becken gereinigt: die Anlage läuft. Am gestrigen Donnerstag hat das Gesund-heitsamt die Wasserproben entnommen und analysiert diese nun. Wenn es keine Beanstan-dungen gibt, kann es am 7. Juni wie geplant losgehen. Zum Eröffnungstag gewährt die Stadtverwaltung Guben allen Badegästen freien Eintritt in die Einrichtung an der Friedrich-Engels-Straße, kündigt das Team Städtische Bäder an.

Das Freibad öffnet dann bis auf Weiteres immer, wenn mindestens 22 Grad Lufttemperatur herrschen.

Das Freizeitbad mit Schwimmhalle und Sauna wird wieder in den sechs Wochen Sommerfe-rien (20. Juli bis 01. September) geschlossen bleiben. Auch in diesem Jahr stehen wieder die allgemeinen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an.

In dem Zeitraum, in dem beide Bäder geöffnet sind, öffnet an den Wochenenden und an Fei-ertagen nur eins der beiden Bäder. Sind es 22 Grad Lufttemperatur oder mehr, öffnet das Freibad. Ist es kühler, öffnet das Freizeitbad. Wer sich unsicher ist, kann sich unter Tel. 03561/3570 bzw. 2067 erkundigen, welches der Bäder geöffnet ist.

Das Freibad ist außerhalb der Sommerferien an Wochentagen von 13 bis 19 Uhr und an Wochenenden/Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommerferien ist täglich zwi-schen 10 und 19 Uhr geöffnet – immer unter Berücksichtigung der genannten Regeln für die Öffnung von Freibad oder Schwimmhalle.