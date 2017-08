Guben schockiert: Sohn soll Mutter getötet haben

Gegen 23 Uhr wurden Polizeibeamte von Anwohnern wegen Lärms und häuslicher Gewalt zum Mehrfamilienhaus in die Gubener Straße gerufen. Da die betreffende Wohnung nach Aufforderung der Polizei nicht geöffnet wurde, unterstützte die Feuerwehr die Polizeibeamten sich Zugang zu verschaffen. In der Wohnung, fanden sie die 66-jährige Mutter des Wohnungsinhabers tot vor. Die Auffindesituation ließ auf ein an ihr begangenes Tötungsverbrechen schließen. Der in der Wohnung anwesende 41-jährige Wohnungsinhaber und Sohn der Toten wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.