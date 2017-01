Frischekur für Gubener Kita

„Wir sind mit dem Ergebnis überaus zufrieden: Sowohl das Team als auch unsere Kinder fühlen sich mit diesen verbesserten Bedingungen sehr wohl“, erklärt Kita-Leiterin Bärbel Reimann während Musicalproben im umgestalteten Musikraum Mitte Januar 2017.

Zwischen Oktober und Dezember 2016 sind in der zweigeschossigen Kita sechs Gruppenräume und der Flur des Erdgeschosses mit neuem, wischbaren Bodenbelag ausgestattet worden – zuvor waren hier textile Beläge verbaut. Der Flur erhielt zudem eine neue Deckenverkleidung, Beleuchtung und die Wände wurden malerisch aufgehübscht. Insgesamt erhielten zehn Fenster aus energetischen Gründen einen außenliegenden Sonnenschutz, damit sich die Räume in den Sommermonaten nicht so stark aufheizen. Die Abreiten haben Handwerksfirmen durchgeführt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 45.000 Euro, informiert Steffi Wander, zuständige Projektleiterin vom Fachbereich V der Stadtverwaltung. 90 Prozent dieser Kosten wurden durch Bundesmittel über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert, der Eigenanteil wurde durch Fördermittel aus dem Finanzausgleichgesetz (FAG) des Landes getragen.

Kita-Leiterin Bärbel Reimann ist froh über das Gelingen der „organisatorischen Mammutaufgabe“. Schließlich seien die Renovierungsarbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt worden, berichtet sie. Tatkräftigt unterstützt – beispielsweise beim Malern oder Reinigen – haben dabei auch die Eltern, die Hausmeister und das Kita-Team selbst. Reimann: „Ein herzliches Dankschön gilt daher allen Beteiligten, der Stadt Guben und den Förderern“.

Bereits im Jahr 2012 und 2013 hatte die Stadt Guben in zwei Bauabschnitten das Gebäude mit einer neuen Fassadendämmung versehen und erste Sonnenschutzanlagen am Südgiebel montieren lassen. Nach den aktuellen Renovierungsarbeiten steht im Jahr 2017 planmäßig noch die Sanierung des Außenbereichs der 1983 in Plattenbauweise errichteten Kita „Musikspielhaus“ an. Die dort verlegten Betongehwegplatten sind marode und sollen als Unfallquelle beseitigt werden. Momentan betreuen zwölf Pädagogen knapp 90 Kinder in der Einrichtung – rund ein Drittel davon hat einen Migrationshintergrund, sieben Nationen sind vertreten. Die Kita unter der Trägerschaft des Haus der Familie e.V. feiert am 1. April 2017 ihr zehnjähriges Bestehen.

Stadt Guben