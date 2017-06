Auswertung: Wie weiter nach dem Kippenbrand?

Thomas Götz hängt noch eine Saison dran

Weißwasser. Stürmer Thomas Götz bleibt seinem Heimatverein weiter erhalten. Der 32-Jährige wird auch in der neuen Saison das Trikot der Lausitzer Füchse tragen. Er geht damit in seine 13. Spielzeit in Weißwasser. Nach 1990 hat bislang nur ein Profi länger das Trikot der Füchse getragen- Jörg Pohling. Er war 14 Jahre (1994-2008) für Weißwasser im Einsatz. Thomas Götz ist bei den Lausitzer Füchsen als Teilzeitprofi im Einsatz. Er arbeitet außerdem noch beim Energiekonzern LEAG. „Ich habe schon eine Weile überlegt, ob ich noch eine weitere Saison dranhängen soll, denn die Doppelbelastung ist nicht zu unterschätzen. Aber Eishockey macht mir einfach noch zu viel Spaß, um jetzt aufzuhören. Wir haben nächste Saison ein sehr junges Team, da ist es wichtig, dass ein paar alte Hasen, wie André Mücke oder ich, den Jungs ein bisschen helfen“, sagt Thomas Götz. „Ich freue mich, dass uns Thomas erhalten bleibt. Er ist in der Mannschaft hoch angesehen und hat eine positive Ausstrahlung auf das Team. Ich kann ihn in jeder Spielsituation einsetzen, egal ob Fünf gegen Fünf, Überzahl oder Unterzahl. Er ist zwar schon ein bisschen älter, als die meisten seiner Mitspieler, aber Thomas ist im Herzen jung geblieben“, so Trainer Hannu Järvenpää.Stürmer Thomas Götz bleibt seinem Heimatverein weiter erhalten. Der 32-Jährige wird auch in der neuen Saison das Trikot der Lausitzer Füchse tragen. Er geht damit in seine 13. Spielzeit in Weißwasser. Nach 1990 hat bislang nur ein Profi länger das…