„19. Spremberger Spreenixe“ gesucht!

Gesucht werden Kandidatinnen zwischen 18 und ca. 45 Jahren, welche redegewandt und aufgeschlossen sind, großes Interesse haben, die Stadt Spremberg bei regionalen und nationalen Veranstaltungen (z. B. auf der „Grünen Woche“) zu präsentieren, tanzen und Autofahren können.



Habt Ihr Mut Euch diesen Herausforderungen zu stellen? Dann bewerbt Euch!

Bewerbungen (formlos) für das Ehrenamt der „19. Spremberger Spreenixe“ können bis zum 26. Mai 2017 in der Stadt Spremberg eingereicht werden.

Mit dem von ihr mitkreierten und für sie maßgeschneiderten Kleid fährt die „19. Spremberger Spreenixe“ im eigenem „Dienstauto“ zu diversen Veranstaltungen, Messen, Festumzügen, Volks- und Stadtfesten oder Empfängen, um ihre Stadt und die Region zu präsentieren.



Das Ehrenamt wird für die Zeit vom 13. August 2017 bis 11. August 2019 besetzt.

So manche Firma stellt auch die eine oder andere Überraschung zur Verfügung. Also, Terminkalender durchblättern, Familie und Freunde überzeugen und dann nichts wie ab mit der Bewerbung!



Wie das geht? Per Anruf, Post, Fax, Email oder auch persönlich!

Eure Bewerbungen und Anfragen gehen an:

Stadt Spremberg

FB 32/SG 32.4 Kultur, Sport und Jugend

Am Markt 1 in 03130 Spremberg

Tel. 03563/340 411; Fax 03563/340 600

kulturamt@stadt-spremberg.de



Ein Dankeschön geht an alle Sponsoren und Helfer, die dieses Ehrenamt unterstützten und auch schon zugesagt haben, uns auch in diesem Jahr hilfreich unter die Arme zu greifen.

Wollt ihr wissen, was die „18. Spremberger Spreenixe“ alles erleben durfte? Dann schaut hier nach: http://www.spremberg.de/index.php?ber=katalog&pos_top=5&pos_left=5&hk=43&klick=2&tiefe=0&nr=111