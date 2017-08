Virtual Reality – Animationen zum Anfassen

„Kinder der Feriengäste, aber auch Urlauber selbst sind zu Mitmachaktionen und einem Vortrag eingeladen. So nimmt Eric Scholz, Akademischer Mitarbeiter vom Fachgebiet Fabrikplanung und Fabrikbetrieb, die Teilnehmenden per VR-Brille und Monitor mit auf eine Reise in die virtuelle Realität in 3D. Die Gäste sind eingeladen, sich an diesem Versuchsstand von den Methoden und Werkzeugen der digitalen Fabrikplanung begeistern zu lassen und in die digitalen Modelle einzutauchen“, berichtet Ralf-Peter Witzmann.

Wie es möglich ist, Lärm sichtbar zu machen, das zeige Robert Schneider, Akademischer Mitarbeiter vom Fachgebiet Werkzeugmaschinen, mit Hilfe einer akustischen Kamera. Witzmann: „Die von einem Mikrofonarray aufgenommenen Geräusche werden in einem Farbcode dargestellt und in ein konventionelles Videobild des Messobjektes eingeblendet. Auf diese Weise können die Positionen der Hauptschallquellen einfach dargestellt und somit erkannt werden.“

Prof. Dr. Hubertus Domschke vom Institut für Maschinenbau und Management der Universität gebe in seinem Vortrag Einblicke in die Forschung zur autarken Versorgung von schwimmenden Häusern mit Wasser und Energie durch das autartec®-Konsortium.

Die Veranstaltung, die um 15 Uhr im „Froggi Klupp“ im Familienpark Großkoschen beginnt, ist Teil eines Programms, an dem sich die am Standort Senftenberg ansässigen Fakultäten und die Kinderuni, insbesondere die Fakultät 2 mit dem Studiengang Biotechnologie und die Fakultät 3, beteiligen. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die zahlreichen Feriengäste in der Region mit den Potenzialen und Studienmöglichkeiten der Universität vertraut zu machen, ebenso Studierenden und Studieninteressierten die touristischen Möglichkeiten des Lausitzer Seenlandes nahezubringen.

(PM/BTU)