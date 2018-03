Saison 2018: Hochkarätiges am Lausitzring

„Unter der Woche stehen auf unserem Test-Oval und auf dem Lausitzring Test und Prüffahrten für das automatisierte und vernetzte Fahren im Mittelpunkt“, so Volker Noeske, Leiter des DEKRA Technology Center (DTC). „Für die meisten Wochenenden hat unser Team um Uwe Burckhardt und Norbert Kohlenbrenner hochkarätige Zuschauerveranstaltungen und Events auf dem Plan.“

Bereits bekannt war, dass die DTM am Pfingstwochenende 18.-20. Mai in der Lausitz Station macht. Weitere Motorsport-Highlights sind der Lauf der Deutschen Rallycross-Meisterschaft DRX im April, das P9 Race Weekend im Juli, die IDM im August sowie der ADMV Classic Cup im September.

Hinzu kommen Tuning-Events und Markentreffen wie das Fast Car Festival im Juni, L8 Night im Juli, das Reisbrennen im August sowie ein weiteres Markentreffen im selben Monat, dessen Einzelheiten noch bekannt gegeben werden.

Auf dem Programm stehen auch wieder der Lausitz-Marathon für Läufer, Radfahrer und Skater, in diesem Jahr am Pfingstmontag, 21. Mai, sowie die schlammige Herausforderung beim Tough Mudder Anfang September. Neu im Kalender ist in diesem Jahr der Tag der Verkehrssicherheit, der in Verbindung mit dem traditionellen Oktoberfest am Lausitzring Ende September stattfinden wird.

„Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen wird es auch weiterhin die Möglichkeit für jedermann geben, mit dem Auto oder auf dem Motorrad an Rennstreckentrainings und Fahrerlebnissen teilzunehmen“, erklärt Uwe Burckhardt, Leiter Vertrieb und Verwaltung am Lausitzring. Dazu hat DEKRA Vereinbarungen mit verschiedenen Veranstaltern getroffen; die Wochenenden stehen bereits fest. Die Details werden die Veranstalter in den nächsten Wochen bekannt geben. Anschließend werden sie zeitnah auf der Website www.lausitzring.de aufgelistet.

Saisonkalender Lausitzring 2018

Zuschauerveranstaltungen

April

14. / 15.04. DRX (Deutsche Rallycross-Meisterschaft)

Mai

18. - 20.05. DTM

21.05. Lausitz-Marathon

Juni

01. / 02.06. Fast Car Festival

Juli

07. / 08.07. L8 Night

13. / 14.07. P9 Race Weekend

August

03. / 04.08. Reisbrennen

18. / 19.08. Markentreffen Automobil

24. - 26.08. IDM

September

01. / 02.09. Tough Mudder

22. / 23.09. ADMV Classic Cup

29. / 30.09. Tag der Verkehrssicherheit/Oktoberfest

Motorrad Rennstreckentraining für Endkunden durchgeführt durch verschiedene Veranstalter:

10.05.-13.05., 09.06.-10.06., 30.06.-01.07.,

28.07.-09.07., 11.08.-12.08., 01.09.-02.09.,

08.09.-09.09., 15.09.-16.09., 06.10.-07.10.

Fahrerlebnisse und Rennstreckentrainings Automobil für Endkunden durchgeführt durch verschiedene Veranstalter:

21.04.-22.04., 05.05.-06.05., 03.06.,

23.06.-24.06., 21.07.-22.07., 05.08.,

13.10.-14.10.

Lausitzer Bladenight: 08.06., 15.06., 22.06., 29.06.,

06.07., 20.07., 27.07.