Neuigkeiten vor dem DTM-Wochenende

Wenn am Wochenende (19. bis 21. Mai) die beiden populärsten deutschen Automobilrennserien, die DTM und das ADAC GT Masters, am Lausitzring die Rennstrecke erobern, werden die Fans nicht nur spannenden Motorsport in insgesamt neun Rennen erleben können. Das Motorsportfestival Lausitzring sorgt als eine der größten Motorsportveranstaltungen Deutschlands auch abseits der Strecke für ein abwechslungsreiches Erlebnis.

Die Fans dürfen sich u.a. auch über einige Neuerungen freuen. So erhalten Inhaber eines Fahrerlagertickets künftig unmittelbaren Einblick in verschiedene Boxen der Teams der DTM und des ADAC GT Masters und können somit das geschäftige Treiben der Mechaniker hautnah miterleben. Die Hersteller gewähren hierbei Zugang zu einer Box, die den Blick während der meisten Sessions beider Serien auf die beiden benachbarten Garagen freigibt. Auch nach vorne ist der Blick in die Boxengasse frei. Der Pit View setzt somit neue Maßstäbe in Sachen Fanfreundlichkeit und –nähe, denn in keiner anderen Profirennserie auf vergleichbarem Niveau erleben die Fans die Faszination Motorsport so nah.

Daneben werden auch weitere bereits bekannte und beliebte Fan-Attraktionen weiter ausgebaut. Im DTM Fan-Village lässt es sich in der gemütlichen Chillout-Area ausspannen, während durch das breite Angebot verschiedener Foodtrucks auch für das leibliche Wohl gesorgt wird. Auf der großen Showbühne im Show & Party Areal an der Haupttribüne wird am gesamten Wochenende zusätzlich ein attraktives Programm geboten, u.a. mit Autogrammstunden und Interviews mit den Fahrern. Angekündigt hat sich auch der erste deutsche und amtierende Weltmeister des Red Bull Air Race, Matthias Dolderer, der seinen Fans am Samstag und Sonntag für Autogrammstunden zur Verfügung stehen wird.

Ein besonders wichtiger Teil des Motorsportfestivals sind selbstverständlich auch die vielen Camper vor Ort. Zelte, Grillgelage und spontane Partys – das Lebensgefühl der Rennsport-Familie lässt sich nirgend wo besser erfahren, als auf den Campingplätzen direkt an der Rennstrecke. Am Lausitzring bieten das Speedway Camp an der Haupttribüne und das Endurance Camp hinter der Seitentribüne H großzügige Flächen für mehrere Tausend Campinggäste. Wer es abends gerne etwas ruhiger haben möchte, kann zudem auf das P4 Family-Camp ausweichen. Direkt gegenüber des Parkplatzes P3 gelegen, ist dieser Campingplatz weit genug entfernt von der Partymeile und bietet somit auch Familien die Möglichkeit, zum Motorsportfestival am Lausitzring das Zelt aufzuschlagen.

Und wer nicht genug Freiraum im eigenen Auto hat oder lieber mit dem Motorrad anreisen möchte, ohne aber auf ein leckeres Steak vom Grill oder ein kühles Bier verzichten zu müssen, kann sich ein Zelt sowie einen Grill und einen Kasten Bier schon im Voraus online buchen unter www.dtm-shop.com.

Darüber hinaus wird auch das Abendprogramm auf der großen Showbühne an der Haupttribüne weiter aufgewertet. Während am Freitag Tim Vantol mit den Starkstromkids als Vorband mit den Fans abrocken werden, lässt es am Samstag die Band Mr. Feelgood ordentlich krachen. Bis in die späten Abendstunden wird für ausgelassene Stimmung gesorgt sein und auch nach Ende der Konzerte geht es im DJ-Zelt standesgemäß weiter.

Alle Informationen zum Motorsportfestival am Lausitzring gibt es im Internet unter www.lausitzring.de/motorsportfestival, www.dtm.com und www.adac.de/gtmasters, unter der Hotline 035754 – 33 7 33 oder während der Öffnungszeiten direkt im Welcome Center des Lausitzrings. Wochenendtickets sind bereits ab 15 Euro erhältlich.

EuroSpeedway Verwaltungs GmbH