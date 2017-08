„Herz über Kopf“: Ein heimlichen Star am „Helene Beach“

So etwas hat die Festivalwelt noch nicht gesehen: Mitten in der Menschenmenge beim Konzert des bekannten deutschen Sängers und Songschreiber Joris, steht ein junger Mann im 20er-Jahre Badeanzug mit Kapitänsmütze und hält eine Stunde lang ein selbstgebasteltes Plakat aus Pappe in die Luft. Meistens stehen ja auf solcherlei Druckwerken Kinderwünsche oder Heiratsanliegen geschrieben, aber in diesem Fall stand schlicht und ergreifend: „Joris ich will mit dir singen“ auf dem Plakat. Der Urheber, Oskar Lindemann (18) aus Frauwalde bei Großkmehlen, gibt später im Interview mit Radio Fritz vom rbb an: „Er habe zwar vor dem Besuch des Helene Beach-Festivals mit dem Gedanken gespielt, aber den Mut faste er erst, unterstützt von seinen Freunden, einen Tag vor dem Joris-Konzert.“

Neben dem Kribbeln im Bauch war die Herausforderung ein geeignetes Plakat auf dem Festivalgelände zu finden. Aber der Wille auf die Bühne zu gelangen, macht erfinderisch und bei 25 000 Besuchern lässt sich immer ein Stück Pappe finden. Da stand er nun im schicken, rotgestreiften Badeeinteiler und hielt mit fast blutleeren Armen und unter Anfeuerungsrufen seiner Freunde, den Sangeswunsch in die Luft. Soviel Hingabe musste belohnt werden und vielleicht auch vom modischen Badeeinteiler beeindruckt, holte Joris schließlich Oskar auf die Bühne, um den Wunsch wahr werden zu lassen.

„Herz über Kopf“, der bekannte Joris-Song sollte es sein, den Oskar gemeinsam mit ihm performen wollte. Was der deutsche Popstar nicht wusste: Oskar Lindemann ist mit seiner Band Schwitzende Fische auch mit Joris-Titeln auf den Bühnen in Sachsen und Brandenburg unterwegs. Resultat des Ganzen, Joris staunte, Oskar sang und die Menge tobte vor Begeisterung.

Mit anschließendem Backstagebesuch und einem Salat und einer Hühnerkeule, denn Festivalessen ist nicht immer das Beste, ging für den Sänger der Schwitzenden Fische sein Festivaltraum in Erfüllung. Ein Video zur „Oskar-Nacht“ am Helene Beach gibt es auf YouTube zu sehen.

Wer Oskar mit den Schwitzenden Fischen live erleben will, der kann schon am Wochenende (5.8.) an den Stadthafen Senftenberg kommen. Ab 19 Uhr spielt die junge Nachwuchsband aus Großkmehlen auf der Terrasse des Restaurants Cucina, dann sicherlich auch „Herz über Kopf“.



Weitere Termine:

• Samstag, 5. August, Stadthafen Senftenberg – Restaurant Cucina

• Sonntag, 20. August, 5. Senftenberger Hafenfest am Stadthafen

(Peter Aswendt/Agentur.Aswendt)