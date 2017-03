Zwischen Filmkunst, Integration und Lebensretter

Verein des Jahres 2016 wurde der Videofilmer Senftenberg e.V.. Laudatorin Franziska Golk vom Theater neue Bühne Senftenberg lobt die liebevolle Arbeit der Vereinsmitglieder, die einzelne Projekte des Hauses mit ihrer Kamera begleiten: „Sie zeigen uns mit ihren Filmen ihre Sicht auf die Dinge.“ Wie sie berichtet, kann der Verein Weltmeistertitel als Klub als auch einzelner Klubmitglieder sowie zahlreiche Deutsche Meistertitel vorweisen. „Sie sind das Ergebnis zielgerichteter Arbeit“, sagt Golk und erinnert daran, dass der Klub vor 37 Jahren mit 12 Filmliebhabern als Amateurfilmzirkel Senftenberg seinen Anfang nahm. Wie Franziska Golk erzählt, ist es den Vereinsmitgliedern zu verdanken, dass die Kunst des nichtkommerziellen Films einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird - nicht zuletzt auch mit den Senftenberger Kurzfilmtagen, die in diesem Jahr zum neunten Mal in der Kreisstadt Liebhaber der Szene zusammenführten. „Wir fühlen uns geehrt“, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Haase. „Diese Würdigung bringt unsere Verbindung zur Stadt sehr gut zum Ausdruck. Wir engagieren uns für sie und sie gibt uns viel zurück.“ Jürgen Haase spricht etwa vom Agenda-Diplom, wo sie den Nachwuchs in ihre Kunst einweihen und Kinder als Kameraleute, Tontechniker, Schnittmeister und Drehbuchgestalter erste Erfahrungen sammelt. Für den stellvertretenden Vorsitzenden Michael Frank ist die Ehrung eine Motivation, nicht nachzulassen. Er hofft, wie er sagt, dass die Auszeichnung den Verein stärker ins öffentliche Bewusstsein heben wird.

Als Unternehmen des Jahres 2016 wurde die Getränke Schenker Fachgrosshandelsgesellschaft mbH Senftenberg geehrt. Laudator Dan Hoffmann, Leiter der Geschäftsstelle Senftenberg der Industrie- und Handelskammer Cottbus, hob in seiner Vorstellung insbesondere den Beitrag zur Integration von Migranten hervor: „Im Sommer wurden 15 Flüchtlinge mit sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen eingestellt, von denen heute noch vier im Unternehmen tätig sind.“ Das seit 1953 bestehende Unternehmen gehöre zu den strukturbestimmenden Firmen in Senftenberg. Es begleite zahlreiche gesellschaftliche Aktivitäten im gesamten Stadtgebiet und unterstütze als Sponsor und Förderer unter anderem die Vereine FSV Brieske Senftenberg e.V., den Förderverein des Theaters Neue Bühne Senftenberg e.V., die Don Bosco Jugend der Katholischen Kirche in Senftenberg sowie den Lionsclub. „Ich verstehe mich als Empfänger und Botschafter dieser Ehrung für meine Mitarbeiter. Dieses Lob und diese Anerkennung gebe ich gern an sie weiter“ sagt Geschäftsführer Tilo Schenker und fügt an, dass sie es waren, die mit den Migranten zusammen gearbeitet haben und dabei viel Herz zeigten: „Die eigentliche Leistung haben meine Mitarbeiter vollbracht. Ich war nur Moderator und Dirigent.“ Wie Schenker sagt, haben viele Migranten während ihrer Arbeit in der Leergutsortierung die deutsche Sprache erlernt: „Oft sind sie in unserer Gesellschaft nur unter sich, dabei lernen wir sie und sie uns nur kennen, wenn wir Kontakt haben und beide Seiten Einblicke in die jeweils andere Welt erhalten.“

Mit Kacper Naturski aus Senftenberg hat ein Lebensretter den Ehrenpreis des Jahres 2016 erhalten. Laudator Nico Wildemann, Beauftragter für Kinder- und Jugendarbeit in der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Senftenberg, holte die Szenerie noch einmal vor Augen: Strand am Senftenberger See, 4. Juni, gegen 18 Uhr. Drei Jungs spielen im Wasser. Plötzlich ist einer nicht mehr zu sehen. Kacper Naturski zögert nicht, springt ins Wasser und rettet den Jungen das Leben. „Mit seiner Tat bewies er Zivilcourage. Wo andere oft nur zusehen, war er zur Stelle. Er hat gezeigt, dass jeder Hilfe leisten kann“, sagt Wildemann. Kacper Naturski selbst ist überrascht: „Mit dieser Ehrung habe ich nicht gerechnet, da es nicht so groß an die Öffentlichkeit gelangt ist, sondern erst durch einen Zeitungsartikel. Doch die Würdigung ist eine große Ehre für mich.“ Wie der 18-Jährige sagt, hat er an dem Sommerabend nicht nachgedacht, sondern einfach intuitiv gehandelt. Da er einen Segelschein habe, wusste er, Erste Hilfe anzuwenden. Nach seinem Abitur in diesem Jahr möchte er studieren und später als Englisch- und Sportlehrer arbeiten.