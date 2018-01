Wir tanzen für den SCC

Seit wann und warum bist Du im SCC?

Jennifer Müller: „Seit 2004 bin ich im SCC. Meine Freundin Sarah hat mir damals vom SCC erzählt. Somit sind wir zusammen zu dem ’Schnupperkurs‘ gegangen und ich war sofort davon begeistert.“

Sarah Piwonskie: „Seit dem Jahr 2004 bin ich Mitglied in dem Verein. Im Alter von fünf Jahren habe ich ein Hobby gesucht. Durch Zufall entdeckte mein Papa den Verein. Daraufhin hatte ich am ’Schnuppertraining‘ teilgenommen und verliebte mich sofort in die Sportart, in das Training und in den Verein sowie in die Mitglieder.“

Michelle Krüger: „Seit dem Jahr 2003. Meine Mutti war selbst jahrelang Tänzerin sowie Trainerin im Schwarzheider Carneval Club. Durch sie bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang ein Teil des Vereins. Ich wurde an einem Turniertag geboren, habe während ihres Trainings laufen gelernt und habe dann mit vier Jahren selbst angefangen im SCC zu tanzen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich bis heute dabeigeblieben bin.“

In welcher Gruppe beziehungsweise wo bist Du im SCC aktiv und warum gerade dort?

Jennifer: „Als ich in den SCC eingestiegen bin, habe ich in der Minigarde angefangen zu tanzen, bin dann zur Jugend Garde aufgestiegen und danach zur Junioren Garde. Nun tanze ich seit vier Jahren in der Aktiven Garde und als Mariechen. Tanzen ist das, was ich leidenschaftlich gern mache. Karneval ist zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden, den ich mir nicht wegdenken kann, da mir der Sport, der Spaß und die Mitglieder fehlen würden.“

Sarah: „Zu Beginn war ich in der Minigarde. Danach in der Jugendgarde und anschließend in der Juniorengarde. Die Einteilung in den jeweiligen Garden erfolgt nach dem Alter, weswegen ich aktuell Mitglied der Aktiven Garde bin. Zusätzlich bin ich mit Victoria Schmidt Trainerin der derzeitigen Jugendgarde. Diese Aufgabe bereitet mir große Freude, da ich es liebe, mit den Kindern zu interagieren und mit ihnen ein Training zu erarbeiten. In meiner Trainerfunktion kann ich meine erlernten Fähigkeiten an die jüngere Generation weitergeben und den Verein somit etwas zurückgeben. Außerdem hilft es mir, mich selbst weiter zu entwickeln.“

Michelle: „Ich bin Tänzerin in der Aktiven Garde, vorher habe ich in den drei zuvorkommenden Altersgruppen (Mini-, Jugend- und Juniorengarde getanzt). Das Tanzen, sowohl im Training wie auch bei Karnevalsveranstaltung und besonders auch bei Turnieren, erfüllt mich mit unglaublich viel Freude und Glück. Es ist meine absolute Leidenschaft und ist für mich aus meinem Leben nicht mehr weg zu denken. Seit zwei Jahren schreibe ich außerdem, gemeinsam mit Carolin Strohmeier, einer weiteren Tänzerin, die Choreografien für den Gardetanz der Aktiven Garde. Diese Aufgabe werden wir ab diesem Jahr nun auch für die Jugend- und für die Juniorengarde übernehmen. Darauf freue ich mich sehr und ich fühle mich natürlich auch geehrt, dass die Trainerinnen uns so eine verantwortungsvolle Aufgabe erteilen.“

Was bedeutet Karneval für Dich?

Jennifer: „Karneval bedeutet mir sehr viel, da ich dadurch viele neue und nette Menschen kennenlernen durfte, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Zudem ist Karneval auch ein sehr guter Ausgleich zum beruflichen Leben, denn ich kann beim Tanzen den Alltag vergessen sowie mir und anderen Spaß bereiten.“

Sarah: „Karneval repräsentiert die fünfte Jahreszeit im Leben. Ab dem 11.11 um 11.11 Uhr freue ich mich auf die Zeit, die bis Aschermittwoch bevorsteht, denn diese Wochen bringen zwar eine Menge Stress mit sich, aber auch viel Freude. Jeder Einzelne hat, in dieser Zeit, die Chance, sich selbst zu verwirklichen, in dem man sich kostümiert und viel Zeit mit Freunden und Familienmitgliedern verbringt.“

Michelle: „Karneval ist für mich die schönste Zeit im Jahr. Ich verbinde damit Spaß, Kreativität und ganz viele liebe und lustige Menschen. Da ich seit meiner frühen Kindheit Mitglied im SCC bin, sind der Verein und die Mitglieder, für mich ein fester und wichtiger Bestandteil meines Lebens und es ist für mich jedes Jahr aufs Neue einfach wunderschön, gemeinsam mit ihnen Veranstaltungen, Umzüge und Turniere erleben zu dürfen. Außerdem ist Karneval für mich eine tolle Chance, dem Alltag entfliehen zu können. Sobald ich im ’Narrenhof‘ bin, egal ob für ein Training, Generalproben oder Veranstaltungen, kann ich alles was vorher war vergessen. Es fühlt sich an wie eine andere, lustige, kleine Welt.“

Was ist für Dich der SCC-Höhepunkt in diesem Jahr und warum?

Jennifer: „Die Turniere sind jedes Jahr mein Höhepunkt, da wir dort den SCC repräsentieren dürfen und unsere Leistung zeigen können, die wir über das Jahr wöchentlich erarbeitet haben.“

Sarah: „Für mich sind die Höhepunkte in diesem, wie auch in jedem anderen Jahr, die Turniere sowie die Gala-Veranstaltungen. Dabei können wir zeigen, worauf wir (alle Garden, alle Mitgliedern) das ganze Jahr hingearbeitet haben. In diesen Höhepunkten wird die harte Arbeit widergespiegelt sowie Erfolge die erreicht wurden.“

Michelle: „Meine Höhepunkte sind in jedem Jahr die Turniere und die Karnevalsveranstaltungen. Das sind die Ereignisse, auf die wir das ganze Jahr hinarbeiten und auf die sich jeder im Verein freut. Gerade die Karnevalsveranstaltungen zeigen, wie wichtig jeder Einzelne für den Verein ist, denn jede dieser Veranstaltungen ist ein großes Zusammenspiel von Organisation, Versorgung, Technik, Trainerinnen und Tänzerinnen. Der ganze SCC hat gemeinsam einen Abend erschaffen, an dem unsere Gäste im Saal in eine andere Welt eintauchen und gemeinsam mit uns Spaß haben können. Und dieses familiäre Gefühl von Zusammenhalt ist für mich jedes Jahr der absolute Höhepunkt.“

In diesem Jahr gibt es erstmals einen SCC-Jugendkarneval. Wie findest Du das und wie wichtig ist es, dass es einen Jugendkarneval gibt?

Jennifer: „Ich finde die Idee von einem Jugendkarneval sehr gut, da die Jugendlichen dadurch mehr angeregt werden, sich für den Karneval zu interessieren. Beim Jugendkarneval haben wir traditionelle Karnevalsrituale mit den Interessen der Jugendlichen kombiniert, was auch sehr gut ankam! Wir hoffen, dass diese Veranstaltung in den nächsten Jahren noch mehr Zuwachs bekommt, damit sich auch wieder mehr jüngere Menschen für den Karneval interessieren und ihn lieben lernen.“

Sarah: „Leider ist es so, dass immer weniger Jugendliche Interesse am Karneval zeigen. Durch solche Veranstaltungen wird auf dieses, meiner Meinung nach, wunderschöne Hobby, aufmerksam gemacht, mit dem Ziel, mehr junge Leute für den Karneval begeistern zu können.“

Michelle: „Ich finde die Idee von einem Jugendkarneval großartig, weil ich es sehr schade finde, dass sich immer wenige Jugendlich für den Karneval interessieren, obwohl er auch noch sehr jungen Menschen, wie mir, viel Freude bereiten kann. Ich mag es sehr, wie bei diesen Veranstaltungen klassische Karnevalsereignisse, wie die Hissung der Standarte, mit den Interessen der Jugendlichen vereint wurden. Ich hoffe sehr, dass der Jugendkarneval in den nächsten Jahren noch mehr Zulauf erfahren wird.“

