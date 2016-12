Weihnachten und der Jahreswechsel in Museen

Spreewald-Museum Lübbenau

The Bluesbeards unplugged läuten den letzten Tag des Jahres in Lübbenau ein. In der elektrischen Version bereits bekannt durch zahlreiche Konzerte mit Bluesaltmeistern wie Jürgen Kerth, Monokel oder Engerling spielen die Lübbenauer „Bluesbärte“ zu Silvester, Samstag 31. Dezember, als Akustiktrio im Lübbenauer Spreewald-Museum. Mit viel Freude an Spiel und Improvisation werden sie neuinterpretierte Eigenkompositionen und Bluesklassiker im unplugged-Stil zum Besten geben. Von 11 Uhr bis 14 Uhr kann dabei mit Sekt und einem Bummel durch die Ausstellungen das alte Jahr verabschiedet werden.

Dazu ist auch die aktuelle Sonderausstellung „Jung bleiben, alt werden“ geöffnet. Die „Alten“ sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Längst stehen Themen wie: „aktiv und fit ins Alter“, „Selbstverwirklichung für Senioren“ und die neuen Bedürfnisse der „Generation 65+“ im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. 140 Karikaturen rund um den demographischen Wandel wurden aus dem aktuellen Schaffen der Mitglieder der Cartoonlobby ausgewählt. Mit dabei sind nahezu alle, die in der Zeichnerszene Deutschlands Rang und Namen haben. Die Sonderausstellung ist darüber hinaus noch bis zum 26. Februar 2017 in Lübbenau zu sehen.

• Öffnungszeiten Spreewald-Museum Lübbenau

- Winteröffnungszeiten (bis 31. März 2017): dienstags bis sonntags, 12 Uhr bis 16 Uhr, 24. Dezember geschlossen, 31. Dezember (Silvesterveranstaltung 11 Uhr bis 14 Uhr)

• Kontakt: Spreewald-Museum, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau, Telefon (03542) 2472, E-Mail: spreewaldmuseum@museum-osl.de, Internet: www.museumsentdecker.de



Schloss und Festung Senftenberg

„Unter Hochspannung“ stehen die Ausstellungen im Museum Schloss und Festung Senftenberg. Die aktuelle Sonderausstellung führt die Besucher in die Zeit der Elektropioniere und erzählt die Kultur- und Technikgeschichte der Elektrizität von der Ehrfurcht der Menschen vor Gewitter, elektrisierenden Stoffen, lebensgefährlichen Versuchen und dem großen Durchbruch in ein neues Zeitalter. Von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. Dezember, bietet Wissenschaftler Tom Fehrmann täglich um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr Führungen durch die Ausstellung an, bei denen im „historisch-elektrischen Salon“ Experimente aus den Anfangstagen der Elektrizitätsforschung vorgeführt werden.

Elektrizität setzt auch die zweite große Ausstellung im Schlossmuseum in Szene und bringt fünfzig festlich geschmückte Tannenbäume zum Strahlen. Auch in diesem Jahr hat der Förderverein am Museum Senftenberg e.V. in der Ausstellung „Weihnachten im Schloss“ wieder unter Beweis gestellt, dass Baum nicht gleich Baum ist. Von klassisch über natürlich bis verspielt reicht die Bandbreite der Dekorationen von denen viele von den Vereinsmitgliedern in Handarbeit gefertigt wurden. Vom Baum des Jahres in Patchwork-Technik bis zum Sternenhimmel im historischen Treppenhaus gibt die Ausstellung Inspiration und Anregungen für Zuhause.

Kunstsammlung Lausitz



Noch bis zum Sonntag, 15. Januar, zeigt die Kunstsammlung Lausitz in ihren Ausstellungsräumen im Museum Schloss und Festung Senftenberg die Sonderausstellung „Steffen Mertens - Ausgewählte Werke“. In der vielschichtigen Farben- und Formenwelt des Cottbusser Künstlers Steffen Mertens geht es oft turbulent zu, mit analytischem, schalkhaftem, ironischem und zuweilen auch sarkastischem Blick auf die Welt. Die Kunstsammlung Lausitz präsentiert eine Schenkung des Künstlers mit über 40 Arbeiten, darunter die tagebuchartige Klinkerwerkfolge aus dem Jahr 1986.

• Öffnungszeiten Museum Schloss und Festung Senftenberg und Kunstsammlung

Lausitz

- Weihnachten: (bis 8. Januar) täglich 10 Uhr bis 18 Uhr, 24. und 31. Dezember geschlossen

- Winteröffnungszeiten (9. Januar bis 31. März 2017) dienstags bis freitags, 13 Uhr bis 17 Uhr, samstags und sonntags, 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr

• Kontakt: Telefon (03573) 2628 oder 03573-798190 (Museumskasse), E-Mail: museumsenftenberg@museum-osl.de, Internet: www.museums-entdecker.de

(PM/Landkreis Oberspreewald-Lausitz)