Unsichere Fahrweise

Das Anhaltesignal der Polizeibeamten ignorierte er zunächst. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest verliefen negativ. Da der Mann starke Ausfallerscheinungen aufwies und ein ernsthaftes medizinisches Problem des Rentners nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er durch Rettungskräfte zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.



Da der Mann in diesem Zustand nicht in der Lage ist, sein Fahrzeug ordnungsgemäß zu führen und für den öffentlichen Straßenverkehr eine Gefahr für sich und andere darstellt, wurde der Führerschein sichergestellt.

Betäubungsmittel festgestellt

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der Käthe-Kollwitz-Straße in Großräschen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten Cannabis, ein Einhandmesser, Mobiltelefone sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung.