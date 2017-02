Mit kleinen Schritten den Wochenmarkt attraktiver gestalten

Der gelernte Bürokaufmann betreibt seit 2007 Wochenmärkte in der Region - etwa in Eichwalde, Königs Wusterhausen, Treuenbrietzen, Eisenhüttenstadt und Zeuthen. Sein Geschick dafür hat er von seinem Vater gelernt, der auch heute noch Wochenmärkte betreibt.

Wie Rico Simolke sagt, wird es in den ersten beiden Monaten keine sichtbaren Veränderungen an den Wochenmärkten geben. „Ich werde sie vorerst laufen lassen und schauen, wo Veränderungen sinnvoll sind. Dafür werde ich ab März intensiv das Gespräch mit den Händlern suchen“, erzählt der 30-Jährige. Ideen gibt es bereits: „So könnte man spezielle Themenmärkte organiseren, um vor allem auch junge Leute auf den Wochenmarkt zu ziehen. Ich denke etwa an einen Apfelmarkt mit kleinen regionalen Anbietern. Dazu könnte man auch Schulen einladen, um den Nachwuchs dort mit einzubinden und Interesse zu wecken. Ostern könnte man etwa einen 12 Meter langen Osterzopf für einen sozialen Zweck anschneiden. Auch ein Marktfrühstück kann ich mir vorstellen.“

Wie Rico Simolke sagt, will er sich langsam herantasten: „Die Händler haben ihrerseits auch tolle Ideen, die ich mir anhören möchte. Zum neuen Konzept gehören natürlich auch die angrenzenden Einzelhändler, die wir ansprechen und für Ideen begeistern wollen.“ Erfahrungsgemäß laufe es in den Geschäften der Innenstadt an Markttagen recht gut. Die Lage des Marktes sei in Senftenberg optimal, mit guten Boulevards in der Nähe.

Neben neuen inhaltlichen Konzepten werde der künftige Wochenmarktbetreiber auch eine neue Standstruktur einführen. „Der Markt muss einen besseren Überblick erhalten. Dafür muss er anders gebaut beziehungsweise gestellt werden. Verdeckungen darf es auf so einen Markt nicht geben. Alle Händler sollen die gleichen Chancen haben.“ Rico Simolke denkt etwa an eine Variante mit einem Außenring und zwei Mittelringen: „Die Wochenmarktbesucher müssen einen schönen Rundlauf erhalten.“

Wie Simolke berichtet, wird es in Zukunft sicherlich auch neue Händler auf dem Markt geben: „Dafür schauen wir uns verstärkt im Dresdner Raum um. Erste Bewerbungen liegen bereits vor.“

Die bisherige Abrechnung der Standgebühr nach Quadratmeter werde er nicht fortführen: „Aktuell berechnen wir über laufende Meter - zurzeit 6,50 Euro.“

Wie die zuständige Sachgebietsleiterin in der Verwaltung, Katrin Schirok, informiert, hat bisher die Deutsche Marktgilde den Wochenmarkt betrieben. Sie sei jedoch ihre vertraglichen Verpflichtungen bezüglich der Pacht nicht nachgekommen und habe im vergangenen Jahr ihren Vertrag gekündigt. Deshalb sei die Marktbetreibung erneut ausgeschrieben worden. Bis zum 28. Februar 2019 liege diese nun in den Händen von Rico Simolke.

Wochenmarkt in Senftenberg ist dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 14 Uhr sowie samstags von 8 Uhr bis 12 Uhr (Kernzeiten). In Hosena freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr.