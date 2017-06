KWG unterstützte Ausbildung der Feuerwehr in Senftenberg

Vollsperrung zwischen Melaune und Wasserkretscham

Melaune. Wegen Instandsetzungsarbeiten wird die Kreisstraße 84 53 zwischen Melaune und Wasserkretscham vom 26. Juni bis 20. August voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird über Melaune, Reißaus (S 122) und die S 111 bis zum Klinkerwerk Buchholz eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Die Arbeiten auf dem insgesamt etwa 1,6 Kilometer langen Straßenabschnitt erfolgen in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten. Abschnitt 1 erstreckt sich von der Einmündung in die S 122 in Höhe der Kirche in Melaune bis zum Ortseingang von Tetta. Teil 2 umfasst den Abschnitt zwischen Tetta und Buchholz und Teil 3 beginnt am Ortsausgang Buchholz und endet an der Einmündung in die S 111 am Klinkerwerk. Fahrbahnbreite und Trassierung der Straße werden nicht verändert. Im Zuge der Baumaßnahme werden zwei zusätzliche Durchlässe hergestellt, um die Funktionsfähigkeit der Straßengräben zu verbessern. Die Bauarbeiten erfolgen laut Mitteilung des Landratsamtes bewusst zum überwiegenden Teil in den Schulferien, damit die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich sind. Die direkt von der Straßensperrung betroffenen Anlieger erhalten vom bauausführenden Unternehmen eine separate Information über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke. Gebaut wird im Auftrag des Landkreises.

