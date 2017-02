Gratulation zu einem besonderen Ehejubiläum

Margarete und Kurt Fechner aus Lauchhammer feiern am heutigen Tag ein seltenes Ehejubiläum, die sogenannte Gnadenhochzeit. Margarete Fechner war 42 Jahre lang in einer Verkaufseinrichtung in Grünewalde tätig, ihr Mann Kurt Fechner bis 1986 im Dreischichtbetrieb in der Hauptwerkstatt Süd in Lauchhammer als Dreher beschäftigt – und das mehr als 50 Jahre lang. 90 und 95 Jahre alt, jammern die beiden Senioren jedoch nicht über das Alter, beide sind glücklich und lebensfroh. „Eine seit 70 Jahren währende Ehe ist eine Seltenheit, die nicht genug Würdigung erfahren kann“, so Landrat Siegurd Heinze, der gemeinsam mit Bürgermeister Roland Pohlenz zu den zahlreichen Gratulanten zählte.