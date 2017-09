Firmenlauf: Cottbuser Feuerwehr siegt

Den zweiten Platz in der Teamwertung holte sich Böllhoff Sonnewalde, auf den dritten Rang kam die Motorradsport Krahl und Kroschel GmbH aus Sonnewalde.

Schnellstes team über die 2,1 Kilometer wurde Fib 4 Fun vor dem Richard-Schulz-Team 2 sowie der Fendel Gebäudetechnik KG.

Schnellster Mann über die sechs Kilometer wurde Thomas Lapawa von den Fränkischen Rohrwerken in 24:23 Minuten. Schnellste Frau über diese Strecke war Sandy Woythe von der Landboden Bronkow Agrar GmbH in 27:17 Minuten.

Schnellster Mann über die 2,1 Kilometer wurde Meik Mittag (Zürchel) in 9:52 Minuten. Schnellste Frau über diese Strecke wurde Josi Chanel Kaufmann (Versicherungsmakler Matern) in 10:01 Minuten.

Den Bambini-Lauf über 800 Meter in der U8 gewann Malte Renner (Klinikum Niederlausitz) in 3:36 Minuten bei den Jungen und Annabell Brose (Schwarzheide, Kita Entdeckerland) in 4:08 Minuten.

Den Bambini-Lauf über 800 Meter in der U10 gewann Lares Lissowski (Schwarzheide, Grundschule Wandelhof) in 3:32 Minuten bei den Jungen und Miriam Mittag (Zürchel) in 3:17 Minuten bei den Mädchen.

Den Bambini-Lauf über 800 Meter in der U12 gewann Toni Hamann (Waldschule Lauchhamer Ost) in 3:07 Minuten bei den Jungen und Leonie Sophie Hering (Schwarzheide, Kita Entdeckerland) in 3:21 Minuten bei den Mädchen.

Die 2,1 Strecke der Nordic Walker gewann Jürgen Scadock (RSC Bad Liebenwerda) in 17:49 Minuten bei den Männern und Alida Krobok (BASF Schwarzheide GmbH) in 17:50 Minuten bei den Frauen.

Den Erlös aus den Startgeldern sowie eine Zugabe der BASF Schwarzheide GmbH konnte Mike Thieme für den Förderverein Grundschule Schwarzheide-Wandelhof e.V. in Empfang nehmen. Den Scheck über 6.000 Euro erhielt er aus den Händen von Jürgen Fuchs, Vorsitzender der BASF-Geschäftsführung. Das Geld soll in das Projekt „Kunst am Bau“ fließen.

Der nächste Firmenlauf startet am 5. September 2018 in Senftenberg.

