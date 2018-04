Erholungsort sucht Werbeslogan

Hexendisko & Feuerchen in der Hofewiese

Langebrück. Achtung Heidehexen! Heute, 30. April, wird es auf der Hofewiese feurig. Zum zweiten Mal feiert das Landgut in der Dresdner Heide eine Walpurgisnacht mit Disko, Feuer und leckerer selbstgemachter Maibowle und Schierker Feuerstein. Der Biergarten öffnet bereits 15 Uhr und lädt mit einer Hexendisko (ab 16 Uhr) für kleine und einem Tanz in den Mai für große Hexen (ab 19 Uhr) zum Hexentanz unter freiem Himmel in den hübsch geschmückten und beleuchteten Biergarten. Auflegen wird der Langebrücker DJ Sven Parthum alias „Der Partyingenieur“. Bereits ab Nachmittag brennt dann ein romantisches „Hexenfeuerchen“ in der großen Feuerschale auf der Sonnenwiese des Landgutes. Es ist zwar nicht vergleichbar mit den riesen Hexenfeuern auf den Dörfern der Gegend, dafür aber kindgerecht. Eine große Strohhexe segnet das Zeitliche und vertreibt endgültig den Winter. Der Eintritt ist wie immer frei. Am 1. Mai kommen die Hofewiese-Reitschule von Claudia Bosert vorbei, die mit ihren Ponys Kindern zwischen 14 und 17 Uhr einen kleinen Ausritt in den Mai anbietet. Am Maifeiertag startet die Hofewiese in die Sommersaison. Ab dann ist das legendäre Landgut, dass seit Pfingsten 2016 unter neuer Eigentümerschaft Schritt für Schritt zu neuem Leben erweckt wird, als Ausflugsort und Biergarten auch wieder wochentags geöffnet - von Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie am Wochenende und feiertags von 10 bis 20 Uhr, bei Veranstaltungen auch länger. Montag ist Ruhetag. Das kulinarische Angebot ist wochentags etwas reduziert. Die Hofewiese findet man in Langebrück in der Straße Gänsefuß 55. Die Zufahrt mit dem Auto ist über Langebrück möglich. (pm)Achtung Heidehexen! Heute, 30. April, wird es auf der Hofewiese feurig. Zum zweiten Mal feiert das Landgut in der Dresdner Heide eine Walpurgisnacht mit Disko, Feuer…