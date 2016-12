Diebstahl aus gewerblicher Einrichtung

Zuvor hatte sich der Mann unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Dort waren Lebensmittel sein Ziel. Zur Identitätsfeststellung wurde er in das Gewahrsam der Senftenberger Polizei gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass gegen den polizeilich bekannten Mann bereits mehrere Haftbefehle existieren. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Metamphetamin. Am mitgeführten Fahrrad waren mehrere Manipulationen an der Fahrradnummer und der Rahmenfarbe durchgeführt worden, so dass hier der Verdacht besteht, dass der Drahtesel gestohlen wurde. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden die Haftbefehle vollstreckt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Verkehrsunfälle in Vetschau



Am Mittwochmorgen war die Polizei zu zwei Verkehrsunfällen gerufen worden, die sich zwischen den Anschlussstellen Vetschau und Cottbus-West ereignet hatten. Nach einem Reifenplatzer bei einem Mercedes-Lkw waren ein Pkw Audi und ein VW gegen Trümmerteile der Karkasse geprallt und dabei erheblich beschädigt worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Eine erste Bilanz der Sachschäden wurde mit rund 8.000 Euro zu Protokoll genommen. Für beide Pkw mussten Abschleppdienste gerufen werden.