Die Heimat lockt mit Zukunftschancen

Die weihnachtlichen Feiertage und der Jahreswechsel sind für viele Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, ein Grund um die Familie oder Freunde am ehemaligen Zuhause zu besuchen. Viele stellen fest, dass sich die Heimat zum Positiven verändert hat und denken dann über eine Rückkehr nach. Auch in diesem Jahr bietet der Regionale Wachstumskern Westlausitz (RWK) mit den Rückkehrertagen ein breites Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten und Informationen über das Drumherum des gesellschaftlichen Lebens an.

An zwei Tagen präsentieren sich knapp 50 Unternehmen, inklusive der Arbeitsagentur und der Kommunen des RWK, an zwei Standorten den interessierten Besuchern.

Im Kulturhaus der BASF Schwarzheide werden am Mittwoch, 27. Dezember, von 10 Uhr bis 14 Uhr knapp 30 Aussteller präsent sein: „Wir, als Arbeitsagentur werden alleine an diesem Tag über 700 Jobangebote offerieren“, gibt Heike Kuhl, Teamleiterin Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Auskunft. Gleichzeitig verweist sie auch darauf, dass über 5500 Arbeitsstellen im gesamten Agenturbezirk Cottbus auf eine Besetzung warten.

Tags darauf, am Donnerstag, 28. Dezember, zeigen sich von 10 Uhr bis 15 Uhr zirca 20 Firmen im Atrium in Finsterwalde. Für Heike Kuhl, die die interessierten Firmen koordiniert, ist die Zahl der Aussteller ein positives Zeichen: „Wir können einen deutlichen Ausstellerzuwachs in diesem Jahr verzeichnen, das deutet auf eine gute Wirtschaftslage in unserer Region hin“, zeigt sich die Teamleiterin der Arbeitsagentur zufrieden.

Dass sich zwischen Gänsebraten und Glühwein ein Besuch bei den Rückkehrertagen 2017 lohnt, da ist sich Rückkehrerin Laura Rischke (21) aus Lauchhammer ganz sicher: „Ich war zwar nicht so weit weg, aber den Blick auf meine Heimat habe ich nicht verloren“, gesteht sie.

Die Masterabsolventin im Sozialwesen hat in ihrer Studienzeit in Cottbus und Berlin das ländliche Flair ihrer Heimat vermisst: „Seit 16 Jahren betreibe ich schon Reitsport“, lächelt sie.

Als sich dann die Chance einer Tätigkeit als Sozialarbeiterin und Reittherapeutin auf dem FamillienCampus in Klettwitz bot, war die Rückkehr in ihre Heimat besiegelt.

„Eigentlich hatte ich schon während meiner Abschlussarbeit Kontakt zum FamilienCampus, da ich praktische Erfahrungen in meine Masterarbeit mit einfließen lassen wollte“, gesteht die Sozialarbeiterin. Dass daraus gleich eine feste Anstellung wurde, war für sie umso schöner: „Ich bin sehr glücklich meine Familie und Freunde in meiner Nähe zu haben“, strahlt die junge Reittherapeutin.

Jetzt ist sie für sieben Pferde verantwortlich und empfängt Kitas, Schulklassen, aber auch Mitarbeiter von Firmen zum therapeutischen Reiten.

Einen Besuch der diesjährigen Rückkehrertage kann sie den Familien, wie auch den Auswanderern wärmstens empfehlen: „Ein Blick auf die Möglichkeiten in der Heimat lohnt sich immer. Zuhause fühlt man sich doch am wohlsten“, so das Resümee von Laura Rischke.

(Peter Aswendt)

Fakten:

• Event: Rückkehrertage 2017 des Regionalen Wachstumskerns Westlausitz

• Datum: 27. und 28. Dezember 2017

• Ort: Kulturhaus der BASF Schwarzheide, Schipkauer Straße 1, 01987 Schwarzheide am 27. Dezember, 10 Uhr bis 14 Uhr

• Ort: Atrium Finsterwalde, Markt 6/7, 03238 Finsterwalde am 28. Dezember, 10 Uhr bis 15 Uhr

• Anmeldung: Agentur für Arbeit Senftenberg, Adolfstraße 1-3, 01968 Senftenberg, Heike Kuhl, Teamleiterin Arbeitgeberservice, Team 441, Geschäftsverbund OSL, Telefon: 03573/808 – 141, E-Mail: Heike.Kuhl@arbeitsagentur.de

• Projektmanagement: SEENLAND kreativ GmbH, Martin Hanschick, Bahnhofstraße 49, 01968 Senftenberg, Telefon: 035 73 66 32 08, E-Mail: mh@seenland-kreativ.de, Presseservice: Peter Aswendt, E-Mail: pa@seenland-kreativ.de

• Videolink zu den Rückkehrergeschichten auf youtube