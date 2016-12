Beinarbeit zum Jahresabschluss

Ohne Führerschein, aber unter Alkoholeinfluss

Elbe-Elster. Mitarbeiter der Tankstelle an der Bahnhofsallee in Doberlug-Kirchhain riefen am Dienstagabend die Polizei, da gegen 22 Uhr ein Pkw VW betankt worden war und der Fahrer flüchtete, ohne seine Rechnung zu begleichen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Auto mitsamt Fahrer wenig später festgestellt.

weiterlesen