Unser Flügel ist schon in Arbeit

Hockeyfuchs wird eingeweiht

Weißwasser. Das ist ein Meilenstein in der langen Klubgeschichte: Zum ersten Mal werden die Lausitzer Füchse einen eigenen Shop eröffnen. Am 2. November ist es soweit. Ab 15 Uhr können Anhänger im neugebauten Geschäft „Hockeyfuchs Lausitz" direkt an der Eisarena alles kaufen, was das „Fan-Herz" höher schlagen lässt. Neben Fanartikeln wird auch Eishockey-Zubehör angeboten. Dazu gehören Schlittschuhe, Schläger und andere Ausrüstungsgegenstände. Zur Einweihung werden auch einige Füchse-Spieler zur Autogrammstunde vor Ort sein. Der neue Fanshop hat eine Größe von rund 60 Quadratmetern. Er wurde komplett durch die Lausitzer Füchse finanziert und wird auch durch den Klub selbst betrieben. Der Fanshop wird die ganze Woche über und zu den Heimspielen geöffnet sein. Ab Dezember gibt es dort auch Eintrittskarten.