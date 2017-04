Spürnasennachmittag in den Osterferien im Naturparkhaus Bad Liebenwerda

500 Jahre Reformation erlebbar

Cottbus. Auf den ersten Blick scheinen Reformation und Cottbus weit voneinander entfernt. Aber so ist es nicht. Im Flyer „Am Anfang war das Wort“, den es u.a. in der Oberkirche St. Nikolai und auch im CottbusService gibt, sind für das Reformationsjahr spezielle Predigtreihen vorgestellt, Vorträge avisiert, Konzerte, Lesungen, Dinner und Exkursionen geplant.Cottbus. Das KinOh! in der Stadthalle Cottbus lädt am 19. April, 10 und 15 Uhr, zum Ferienfilm „Storm und der verbotene Brief“ ein. Der niederländische Kinder- und Jugendfilm versetzt kleine und große Film-Fans in das mittelalterliche Antwerpen zur Zeit der Reformation. Am 6. Mai verzaubert die größte frei schwebenden und leuchtende Lichtinstallation „sola scriptura“ ab 21 Uhr in der Stadtpromenade. Leuchtende Lichtfäden werden per Schwerlastkran auf 95 m gezogen und bilden so ein Dach, unter dem alle Menschen gemeinsam stehen können. Gunther Emmerlich und sein Ensemble gastieren am 9. Juni mit seinem Programm „Martin Luther in Wort und Ton“ in der Oberkirche St. Nikolai. Im Mittelpunkt stehen Texte von und über Martin Luther. Es erklingt Musik der Lutherzeit, der Renaissance und des Frühbarock. Tickets gibt es in der Oberkirche und im CottbusService.Weitere Informationen unter www.st-nikolai-cottbus.de und www.cottbus-tourismus.de/ Reformationsjubiläum 2017. pmAuf den ersten Blick scheinen Reformation und Cottbus weit voneinander entfernt. Aber so ist es nicht. Im Flyer „Am Anfang war das Wort“, den es u.a. in der Oberkirche St. Nikolai und auch im CottbusService gibt, sind für das Reformationsjahr…

