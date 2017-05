Seniorin um über 7.000 Euro betrogen

Dresden. Mit einer seltenen Betrugsmasche, welche die Gläubigkeit einer 77-Jährigen ausnutzte, erlangten zwei Frauen am Samstag, 27. Mai, über 7.000 Euro. Die Seniorin hatte am Samstagmittag einen Supermarkt an der Pfotenhauerstraße verlassen. Dabei liefen zwei Frauen hinter ihr, die sich unterhielten. Die 77-Jährige wurde angesprochen und in der Folge in das Gespräch der Beiden einbezogen. Die eine…