Saisonauftakt mit Blasmusik

Finsterwalde. Am 8. April eröffnen Andreas Bergener und seine Schlossberg-Musikanten ihre Saison mit einem Konzert in der Gaststätte »Alt Nauendorf«. Ab 11 Uhr gibt es bekannte und auch neue Melodien der Böhmisch-Egerländer Blasmusik zu hören. Bis 14 Uhr soll mit den Gästen gemeinsam der Saisonauftakt gefeiert werden. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Gaststätte »Alt Nauendorf«. Der Einlass beginnt um 11 Uhr. Am 29. April sind Andreas Bergener und seine Schlossberg-Musikanten dann beim Tierparkfest in Herzberg zu erleben. Karten in der Gaststätte »Alt Nauendorf« oder unter Tel. 03531/ 602 020. Am 8. April eröffnen Andreas Bergener und seine Schlossberg-Musikanten ihre Saison mit einem Konzert in der Gaststätte »Alt Nauendorf«. Ab 11 Uhr gibt es bekannte und auch neue Melodien der Böhmisch-Egerländer Blasmusik zu hören. Bis 14 Uhr soll…