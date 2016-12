Ohne Führerschein, aber unter Alkoholeinfluss

Der 22-jährige, bereits polizeibekannte Mann war nicht im Besitz eines Führerscheins, wie eine Datenabfrage ergab. Zudem wies ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,85 Promille aus und lag damit deutlich im Bereich einer Verkehrsstraftat.



Zur Sicherung von Beweisen wurde eine Blutprobe im Krankenhaus veranlasst. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bungalow aufgebrochen

Am Dienstagnachmittag war der Polizei angezeigt worden, dass ein Bungalow in der Gartenkolonie am Brenitzer Weg in Sonnewalde aufgebrochen wurde. Nachdem zwei Türen erheblich beschädigt wurden, war jedoch nach einer ersten Übersicht nichts gestohlen worden.

Unter Drogenverdacht