Heimatmarkt zum Frühlingsfest

»Regional stark - das ist unser Frühlingsfest in Elsterwerda«, sagt Organisationsleiter Ronald Hänzka. »So ein regionaler Heimatmarkt passt da gut hinein.«

Vom 20. bis 22. April lädt die Werbegemeinschaft Industrie- und Gewerbegebiet Ost e.V. Elsterwerda mit einer regionalen Mischung aus Wirtschaft, Freizeit und Kultur zum Frühlingsfest ein. Unter dem Slogan »regional geMacht!« veranstaltet der Verein mit 20 seiner Mitgliedsunternehmen zusammen mit der IHK Cottbus und der Regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Elbe-Elster mbH (RWFG) einen der bisher 19 offiziellen Heimatmärkte in Brandenburg im Jahr 2018.

»Es ist ein Experiment und ich bin froh, dass die Initiatoren der Industrie- und Handelskammer Cottbus gemeinsam mit dem Veranstalter des Frühlingsfestes und uns dazu bereit sind«, sagt Jens Zwanzig, RWFG-Geschäftsführer. Der »Regionalmarkt« werde klar ersichtlich und getrennt vom sonstigen Frühlingsfesttreiben stattfinden. Außerdem sei er am 21. April nur vormittags bis mittags geöffnet. Zwanzig:

»Wir erhoffen uns schon Synergieeffekte. Für die Händler wünsche ich mir ein breiteres Publikum, neben den von vornherein Interessierten an Regionalem, kommt sicher auch der ein oder andere Neugierige dazu, welcher sonst einfach nur die Festmeile besucht. Elsterwerda bietet zudem gute infrastrukturelle Möglichkeiten. Der Regionaleinkauf kann in Ruhe erledigt, das Auto mit den Erzeugnissen gepackt und danach auf dem Frühlingsfest gefeiert werden. Ich kann dazu nur einladen.«

Wie Jens Zwanzig sagt, steht das Thema Regionalität während der Heimatmärkte an erster Stelle. »Die Gäste der Heimatmärkte treffen auf Erzeuger und Produzenten aus ihrer Nachbarschaft. Heimische Produkte sind im Trend und einer erstklassigen Beratung zu den Erzeugnissen kann man sich gewiss sein«, erklärt er.

Der Erfolg und das Feedback der Betreiber der Märkte würden zeigen, dass etliche Händler dieses spezielle Format bereits zu schätzen wissen. Zwanzig: »Jeder, der sich davon noch überzeugen möchte, kann sich an die Initiatoren wenden. Ich persönlich sehe bei der Informationsflut durch Discounter und Supermärkte den wesentlichen Vorteil in der Beratung zu Produkten. Qualität und regionale Herkunft können so am besten in den Fokus gestellt werden.«

Der RWFG-Geschäftsführer sieht eine enorme Vielfalt an regionalen Produkten. Allein im druckfrischen Einkaufsführer gibt es allein 65 Einträge zu Direktvermarktern ab Hof, Ökobetrieben, Bäckereien, Fleischereien & Feinkost, Gärtnereien, Ländliches Handwerk, Reformhäuser und zu Angeboten wie man »Land erleben« kann in Elbe-Elster. Zwanzig: »Hinter jedem dieser Einträge und damit oft einer Vielzahl an regionalen Produkten steckt Potential. Und das sind längst nicht alle. Wir müssen noch besser werden in der gemeinsamen Vermarktung.«

Wie Jens Zwanzig informiert, steht die RWFG als Ansprechpartner beratend zur Seite. »Beispielsweise haben wir aktuell einigen Erzeugern Möglichkeiten geschaffen, an Fördermittel aus dem Projekt ›Land(auf)Schwung‹ zu kommen und sie in der Antragstellung unterstützt. Mit der Entwicklung des Regionalsiegels Elbe-Elster und der Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen, möchten wir einen nächsten Schritt zur gemeinsamen Vermarktung gehen. Die Erzeuger bekennen sich damit zu nachhaltiger und regionaler Erzeugung und Verarbeitung. Es sind inzwischen 123 Produkte zertifiziert«, berichtet Zwanzig.

Zum Thema Vermarktung gibt es zudem eine Internetseite: www.reegional.de. Zwanzig: »Dies ist der digitale Einkaufsführer. Für die Unternehmen besteht jederzeit die Möglichkeit, ihre Daten aktuell halten zu lassen beziehungsweise neue Produkte aufzunehmen. Sie müssen uns nur kontaktieren.«

• Heimatmarkt »regional geMacht!« am Samstag, 21. April, 8.30 Uhr bis zirka 13.30 Uhr im Gewerbegebiet Ost, Elsterwerda

• Kontakt: Ronald Hänzka, Tel. (035744) 601828, E-Mail: info@frühlingsfest-elsterwerda.de