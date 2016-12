Fahrrad sichergestellt, EC-Karte gestohlen

Am Dienstag zeigte eine 19-jährige Frau bei der Polizei eine sexuelle Belästigung an, die sich bereits am Montag zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr in der Friedrichstraße in Falkenberg ereignet hatte. Auf Höhe einer Kirche wurde sie von einem Mann gepackt, an den Händen festgehalten und unsittlich an der Brust berührt. Sie konnte sich von dem Unbekannten losreißen und fliehen.

Die junge Frau konnte den Täter folgendermaßen beschreiben: Der Mann ist 170 Zentimeter bis 180 Zentimeter groß

Er trug an diesem Tag eine weiße Wollmütze und eine schwarze Jacke Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wem ist der Mann am Montag, 19. Dezember 2016, in der Friedrichstraße aufgefallen?

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Wer weiß wo der Mann wohnt oder sich regelmäßig aufhält? Mit ihren sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Finsterwalde unter der Telefonnummer (03531) 781-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Nutzen sie auch die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de.