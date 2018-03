Elbe-Elster-Musikschultalente dürfen Pfingsten nach Lübeck

Es war zu erwarten, denn beim jährlichen Best of Wettbewerb und den im Rahmen des Finsterwalder Kammermusikfestivals neu etablierten Junior-Konzerten hatten sich die besten Elbe-Elster-Musikschüler warm gespielt für den Landeswettbewerb vom 15. Bis 17. März in Potsdam. Dort erreichten die 33 Teilnehmer mit fünf ersten, elf zweiten Preisen und vier Weiterleitungen zum Bundeswettbewerb ein hervorragendes Ergebnis.

Ganz vorn mit der Höchstpunktzahl 25 platzierten sich die „Weberknechte“ unter Leitung von Musikschullehrer Lars Weber in der Wertungsklasse Schlagzeug Ensemble. Dazu heimsten Florian Bergener, Jannik Kloditz, Tim Jäpel, Richard Schmidt und Nils Ertle den Sonderpreis des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ein. Gleichzeitig bedeutet die herausragende musikalische Leistung die Delegierung zum Bundesfinale „Jugend musiziert zu Pfingsten in Lübeck. Ihr Ticket nach Lübeck haben ebenfalls gebucht: In der Wertungsklasse Duo Klavier und Streichinstrument Laetitia Pilz (Klavier) und Karl Schwarz (Violoncello); Johannes Maye (Tuba) in der Wertungsklasse Blechblasinstrumente und in der Wertung Holzblasinstrumente Marie Hauke (Klarinette).

Alle neun jungen Musikschultalente haben in den letzten Wochen bei öffentlichen Konzerten unter Beweis gestellt, wie gut sie unter der Leitung ihrer Musikschullehrer auf den Bundeswettbewerb eingestellt sind. Spürbar voran gekommen sind viele „Gebrüder Graun“ Musikschüler vor allem auch im Bereich der klassischen konzertanten Musik. Darüber freuen sich auch die Musikschullehrer Johanna Zmeck und Nassib Ahmadieh, welche als Organisatoren des Finsterwalder Kammermusikfestivals für weitere Auftrittsmöglichkeiten für die Nachwuchsmusiker gesorgt haben. Mit den Ergebnissen beim Landeswettbewerb hat sich die Musikschule „Gebrüder Graun“ des Landkreises Elbe-Elster damit wieder als eine der leistungsstärksten Einrichtungen im Land Brandenburg erwiesen. Auch im Breitenbereich mit mehr als 2000 Schülern befindet sie sich im Spitzenbereich. Jetzt heißt es Daumendrücken, wenn die Elbe-Elster-Teilnehmer gemeinsam mit 120 Preisträgern das Land Brandenburg vom 17. Bis 24. Mai in Lübeck vertreten.