Ehrungen für Ehrenamtler

Hüttengaudi am Elbestrand

Meißen. Der Meißner Carneval-Verein »Missnia« e. V. feiert in diesem Jahr seine 51. Saison, die am 11.11. um 11:11 Uhr mit der Übergabe des Rathausschlüssels auf dem Markt eingeläutet wird. Vorgestellt wird dann auch das neue Prinzenpaar und das Motto. Die Meißner Narren rund um Präsident Andreas Krause haben sich für den Start in die neue Saison in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: Am Abend des 11.11.17 wird es ein Oktoberfest an der Beachbar geben. Bereits um 17:11 Uhr wird der Strand an der Elbe zum Festgelände. Die Band „The Six Pickles" wird musikalisch begleiten und neben einem bunten Programm wird es auch einen Fassbieranstich und Maßkrugbierstemmen geben. Passend dazu werden Grillhähnchem, Haxen und Brez'n serviert. Der Eintritt zur Abendveranstaltung ist frei, es wird aber um Reservierung von Sitzplätzen gebeten: mcvmissnia@arcor.de oder 03521/ 732782. Weiter geht es dann am Rosenmontag mit einem Kochduell, dem Politischen Aschermittwoch am 14. Februar, den Kehraus am 17. Februar und auf die Gardetanzschau am 3. März. Infos unter: www.meissnercarnevalsverein.de