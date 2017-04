Aus der Region, für die Region

Für das Vertriebsprojekt gebe es bereits viele Partner - unter anderem die RWFG, die TU Wildau und die Piktografen GmbH. Letztere entwerfe ein Regionalsiegel und sei damit beauftragt, das Corporate Identity - das Erscheinungsbild - für das Vertriebsunternehmen aufzubauen. „Alles wird sich ans Corporate Identity des Landkreises anpassen, um ein einheitliches Gesamtbild zu bekommen“, informiert Andreas Richter und fügt an, dass später ein Regio-Truck dazukommen soll, um ein größeres Marketing für das ganze Projekt zu erreichen. Dem Landkreis Elbe-Elster stehen im Rahmen des Modellvorhabens für drei Jahre 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, berichtet Franziska Wölkerling von der RWFG. Sie betreut „Land(auf)Schwung“. In den vergangenen eineinhalb Jahren seien bereits tolle Projekte entstanden. Die Projektlaufzeit ende Mitte 2018. In diesem Jahr gibt es in dem Rahmen erstmals zwei Heimatmärkte „Regional geMacht!“. Dort können regionale Anbieter ihre Waren präsentieren: Am 10. Juni in Finsterwalde und am 16. September in Bad Liebenwerda.