Andreas Pöschl erzählt über die Kulturlandschaft Elbe-Elster

Die Kulturlandschaft Elbe-Elster ist am 27. Februar erneut Gegenstand eines Medienbeitrags. Hatte sich im Oktober vergangenen Jahres der Fernsehsender 3sat in der Sendung „Kulturzeit“ dafür interessiert, so klopfte jetzt das rbb-Kulturradio beim Kulturamtsleiter des Landkreises, Andreas Pöschl, an.

Die Journalistin Dr. Dunja Welke interviewte ihn für die Sendung Märkische Wandlungen, die am 27. Februar in der Zeit von 22.04 bis 23 Uhr ausgestrahlt wird. „Das ist nicht Provinz - Wie der Amtsleiter Andreas Pöschl den Landkreis Elbe Elster aufmischt“, lautet der Titel der Stundensendung. Weiter heißt es in der Vorankündigung: „Im Landkreis Elbe-Elster ist kulturell viel angesagt. Es gibt eine Kreismusikschule, eine Fahrbibliothek, vier Museen, die sich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben, Gesangswettbewerbe im Jazz- und Klassikgenre, ein internationales Puppentheaterfestival sowie regelmäßige Kunstausstellungen.

Wichtiger Initiator all dessen ist der erfahrene Kulturamtsleiter Andreas Pöschl mit seiner Crew. Er hat es geschafft, viele Bewohner für Kultur zu interessieren und ihre Kreativität herauszufordern. Und die Frage "Bleiben oder Gehen?" stellt sich deshalb in diesem Flächenland weniger zwingend.“ Wer wissen will, wie das alles geht trotz knapper Haushaltmittel, der sollte am 27. Februar vielleicht einfach etwas später zu Bett gehen und das rbb-Kulturradio von 22.04 bis 23.00 Uhr einschalten und genau hinhören. Dann gibt’s nämlich von Andreas Pöschl die Antworten dazu. Natürlich kann man die Sendung auch nachhören, zu finden auf www.kulturradio.de.