sst 28. Dezember 2016





Teleskoplader gestohlen

Die Polizeidirektion Süd informiert:

Dahme-Spreewald. Der Polizei wurde am Mittwochvormittag ein Diebstahl angezeigt, von dem eine Firma in Gröditsch (Märkische Heide) betroffen war. Vom Betriebsgrundstück An den Wiesen hatten Unbekannte einen Teleskoplader des Herstellers Manitu entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Fahrzeug wurde in das System der polizeilichen Eilfahndung aufgenommen.