Schwangerenfrühstück in Lübben am 5. Januar

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie am Anfang der Schwangerschaft oder bereits wenige Wochen vor dem Entbindungstermin stehen. Werdende Mütter haben die Gelegenheit, sich mit Kinderkrankenschwester Birgit Kloas und anderen Schwangeren auszutauschen und sich so die Wartezeit auf das Baby zu verkürzen. Besonderer Gast ist diesmal Annett Mischko, ihres Zeichens Stillberaterin und Betreuerin des Stillcafés in der Spreewaldklinik des Klinikums Dahme-Spreewald, der die werdenden Mamas alle Fragen rund ums Stillen stellen können.